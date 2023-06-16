СМИ: Байден попросил Столтенберга остаться генсеком НАТО

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По информации источника, пока что Столтенберг не ответил на просьбу Байдена. Отмечается, что президент США обратился к нему с таким предложением еще во время визита Столтенберга в Вашингтон, который состоялся 12-13 июня.
«Согласно тому, что стало известно NRK, президент США Джо Байден попросил Йенса Столтенберга остаться генеральным секретарем НАТО еще на один год», - сообщает телеканал.
Напомним, Столтенберг планировал уйти в отставку еще 1 октября прошлого года, но в марте главы государств блока решили продлить его мандат до 30 сентября текущего года.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Брянской области опровергли размещение чеченских бойцов на границе.