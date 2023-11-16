СМИ: Блинкена ошеломили слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Госсекретарь США Энтони Блинкен «был ошеломлен и недоволен» словами президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который снова назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Об этом сообщает телеканал Sky News Australia.
Австралийский канал опубликовал кадры, на которых запечатлена реакция Блинкена на ответ Байдена. Главе Штатов задали вопрос, изменил ли он свое мнение о Си Цзиньпине после переговоров в Сан-Франциско.
«На кадрах видно, как госсекретарь США Энтони Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой после того, как президент Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором», — сообщил австралийский Sky News.
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