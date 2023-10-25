СМИ: дипломаты ЕС раскрыли, почему не хотят делиться с Орбаном данными

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Европейские дипломаты неофициально ставят под сомнение необходимость делиться важной информацией с премьером Венгрии Виктором Орбаном из-за его позиции по России. Об этом сообщает Politico.
Напомним, 17 октября президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях форума «Один пояс, один путь» в КНР. Глава российского государства отметил, что из-за современных геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений государств ограничены.
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