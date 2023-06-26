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«Несмотря на страстную поддержку Украины, о которой говорили мои европейские собеседники, в основном это были члены национальных правительств и Европарламента, многие признали, что население их стран устало от предоставления Киеву материальной помощи», - отметил Бэндоу в своей статье.
Бэндоу считает, что из всех членов НАТО и Евросоюза к противостоянию с РФ готовы только США, однако, учитывая угрозу ядерной войны, журналист сомневается, что американские политики пойдут на подобный шаг и подвергнут опасности жителей Штатов.
Напомним, китайское издание InfoBRICS написало, что Владимиру Путину удалось предугадать намерение США передать Украине истребители F-16. По мнению китайских журналистов, США намеревались разжечь ядерный конфликт между Россией и Украиной, поскольку, имея на вооружении истребители, Киев может захотеть напасть на Москву.
Ранее «Радио 1» сообщало, как американский журналист Стивен Бланк написал в издании The Hill, что Соединенные Штаты Америки никак не могут помириться с ближайшим союзником – Объединенными Арабскими Эмиратами.