Фото: РИА Новости/Доминик Бутен
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что средства массовой информации Пятой республики полностю сменили свою риторику касательно конфликта на Украине. В своем посте в соцсети X политик добавил, что предсказывал подобное уже давно.
«Полная смена нарратива во французских СМИ, в то время как нас оскорбляли в течение 18 месяцев за то, что мы осмелились сказать очевидное: Зеленский проиграет и очевидно, что мы должны прекратить бойню, перестать отправлять туда наше оружие и деньги! Нужно было вести переговоры о мире!» — написал Филиппо.Флориан Филиппо уже не впервые критикует поведение Киева и призывает перестать оказывать поддержку режиму Владимира Зеленского. Ранее он напомнил, что недовольство политикой последнего уже никто не скрывает даже в офисе самого украинского президента, а «глубинное государство» на Украине готово от него избавиться.
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