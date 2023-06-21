СМИ: Глава Бразилии призвал Россию и Украину скорее найти путь к миру

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Лула да Силва заявил, что России и Украине не решить конфликт военным путем
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что России и Украине пора сесть за стол переговоров, в интервью изданию Corriere della Sera.
По словам бразильского лидера, в мире есть много более важных проблем – голод, неравенство, и заниматься в это время войной – непозволительно. К тому же, да Силва убежден, что решить конфликт РФ и Украины военным путем просто не получится.
Президент дал понять, что этот вопрос он обсудит на встрече с папой Римский Франциском.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава комитета по внешней политике палаты представителей США Майкл Маккол выразил свое разочарование по поводу визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, который проходил с 18 по 19 июня..
По словам бразильского лидера, в мире есть много более важных проблем – голод, неравенство, и заниматься в это время войной – непозволительно. К тому же, да Силва убежден, что решить конфликт РФ и Украины военным путем просто не получится.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава комитета по внешней политике палаты представителей США Майкл Маккол выразил свое разочарование по поводу визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, который проходил с 18 по 19 июня..
Евгения Парфентьева