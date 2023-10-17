СМИ: Гутерреш в среду прибудет в Египет из-за эскалации конфликта в Израиле

Фото: iStock/LewisTsePuiLung
Визит генсека ООН Антониу Гутерреша ожидается в Каире, в среду, 18 октября, из-за эскалации палестино-израильского конфликта и ухудшения гуманитарной ситуации в Газе. Об этом пишет Financial Times.
Отмечается, что Гутерреш проведет переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, в ходе которых произойдет обсуждение конфликта между Израилем и Палестиной и ситуации на границе сектора Газы и Египта.
Ранее сообщалось, что Египет, США и Иордания проведут в среду, 18 октября, трехсторонний саммит в иорданской столице Аммане.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Читайте также:
Египет, США и Иордания проведут трехсторонний саммит в Аммане
Президент США Байден отправится в Израиль
Египет в ответ на давление Запада пригрозил отправить беженцев из Газы в ЕС
Ранее сообщалось, что Египет, США и Иордания проведут в среду, 18 октября, трехсторонний саммит в иорданской столице Аммане.
Читайте также:
Египет, США и Иордания проведут трехсторонний саммит в Аммане
Президент США Байден отправится в Израиль
Египет в ответ на давление Запада пригрозил отправить беженцев из Газы в ЕС
Екатерина Коршунова