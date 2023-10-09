СМИ: ХАМАС заявил, что готов обсуждать перемирие с Израилем

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Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что готово обсуждать с Израилем перемирие между сторонами. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
«Мы [представители ХАМАС] открыты для обсуждения перемирия с Израилем», — заявили представители палестинского движения.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что сейчас между участниками конфликта переговоры не могут быть проведены. Он добавил, что Израиль не может проявить слабость на Ближнем Востоке.
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