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СМИ: Израиль и Египет согласились пропустить граждан США через КПП «Рафах»

AFP: Израиль и Египет согласились пропустить граждан США через «Рафах» в субботу
14 октября 2023, 12:55
Фото: iStock/Arseniy45

Фото: iStock/Arseniy45

Израиль и Египет согласились пропустить граждан США через КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа в субботу, 14 октября. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ, израильская армия обороны, открыла 2 маршрута для эвакуации жителей города Газа, которые находятся в южном секторе. Представитель ведомства Авичай Адраи заявил, что мирные жители смогут пройти этими маршрутами «без какого-либо вреда» в течение 6 часов, с 10:00 до 16:00 местного времени.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#школы
#операция
#армия
#маршруты
#жители
#министр
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США и Япония начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава
NHK: США и Япония начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава
14 октября 2023, 12:49

Фото: iStock/Anna_Anikina

Япония и США начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава на юго-западе и юге Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.
Сообщается, что учения также пройдут на северном острове Хоккайдо. Их цель заключается в отработке обороны удаленных островов.

Отмечается, что в учениях будут участвовать 6400 военнослужащих. Они будут длиться до конца месяца.

Ранее сообщалось, что военное командование США начало переброску разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper с базы сил самообороны Японии в префектуре Кагосима на военную базу США Кадэна на Окинаве. Эксплуатация 8 ударных беспилотных летательных аппаратов-разведчиков на базе Кадэна начнется с ноября этого года.

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#сша
#учения
#кндр
#удар
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Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута МУС
Президент Армении Хачатурян утвердил ратификацию Римского статута
14 октября 2023, 12:08

Фото: iStock/irgit

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал принятый парламентом закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возможная ратификация Ереваном Римского статута МУС вызвана обстановкой на границе с Азербайджаном и не направлена против Российской Федерации. Он отметил, что процесс ратификации документа начался в конце 2022 года. Пашинян добавил, что на границе сохраняется напряженная ситуация.

Напомним, Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС) и обязался выполнять его решения. За ратификацию статута МУС проголосовали 60 депутатов парламента, против — 22. Оппозиция в парламенте Армении отказалась принимать участие в обсуждении вопроса. 

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#консультации
#министр
#парламент
#армения
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Израиль на 6 часов открыл эвакуационные маршруты для жителей Газы
14 октября 2023, 12:05

Фото: istock/Tomas Ragina

ЦАХАЛ, израильская армия обороны, открыла 2 маршрута для эвакуации жителей города Газа, которые находятся в южном секторе.
Представитель ведомства Авичай Адраи заявил, что мирные жители смогут пройти этими маршрутами «без какого-либо вреда» в течение 6 часов, с 10:00 до 16:00 местного времени. Адраи призывает людей следовать в направлении Хан-Юниса. Жители прибрежных районов смогут эвакуироваться по улицам Аль-Бахр и Салах-аль-Дин. 

Газа – это крупнейший город в секторе, его население сейчас составляет примерно 780 тысяч человек.

Ранее ЮНИСЕФ предрекал гуманитарную катастрофу из-за перемещения жителей Газы. Речь идёт о перемещении миллиона человек, которым некуда идти. Об этом сообщил РИА Новости представитель отделения ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке Салим Овейс.

«Речь идёт о примерно одном миллионе человек на севере Газы, которым некуда идти, для них нет безопасных мест. ООН во всех своих подразделениях призвала отказаться от этого решения и разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа для распределения между детьми, семьями, гражданским населением», - сказал Салим Овейс.
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#израиль
#хамас
#сектор газа
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Боевое крыло ХАМАС заявило, что обстреливает Тель-Авив
Боевое крыло ХАМАС заявило, что обстреливает Тель-Авив в ответ на удары Израиля
14 октября 2023, 11:44

Фото: iStock/Standart

Представители боевого крыла ХАМАС сообщили, что обстреливают Тель-Авив в ответ на израильские удары по мирным жителям в Газе.
Ранее сообщалось о том, что армия обороны Израиля за минувшие сутки ликвидировала в секторе Газа десятки боевиков. Уничтожен глава Воздушной системы ХАМАС Абу Мерада. Истребители поразили базу, которую ХАМАС использует для организации и управления воздушными операциями.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#школы
#операция
#армия
#министр
#истребители
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В Китае предупредили США после угроз Путину
Читатели Гуаньча осудили заявление США о ядерном конфликте с Россией и КНР
14 октября 2023, 11:24

Фото: iStock/rarrarorro

Читатели китайского портала «Гуаньча» высмеяли доклад межпартийной комиссии конгресса США, авторы которого заявили о большой вероятности ядерного конфликта с Россией и Китаем.
Один из пользователей написал, что американцы высокомерны и невежественны по отношению к другим людям. Другой пользователь портала отметил, что Вашингтон теряет свою силу, по этой причине ему необходимо дестабилизировать ситуацию в других государствах.

 «Они не решаются атаковать Россию на Украине, но при этом вдруг хотят начать войну и с ней, и с Китаем», — подчеркнул комментатор.

Ранее сообщалось, что в стратегии, разработанной Минобороны США в целях противодействия оружию массового уничтожения, подчеркивается увеличение риска возникновения конфликтов с использованием химического, биологического и ядерного оружия. Основными вызовами в этой области названы Россия и Китай.

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#сша
#россия
#дом
#китай
#кндр
#минобороны
#удар
#пентагон
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ЮНИСЕФ предрекает гуманитарную катастрофу из-за перемещения жителей Газы
14 октября 2023, 11:04

Фото: istockphoto/shironosov

Призывы к населению сектора Газа о перемещении в другую его часть невозможно осуществить без гуманитарной катастрофы.
Речь идёт о перемещении миллиона человек, которым некуда идти. Об этом сообщил РИА Новости представитель отделения ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке Салим Овейс.

«Речь идёт о примерно одном миллионе человек на севере Газы, которым некуда идти, для них нет безопасных мест. ООН во всех своих подразделениях призвала отказаться от этого решения и разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа для распределения между детьми, семьями, гражданским населением», - сказал Салим Овейс.
Представитель ЮНИСЕФ подчеркивает, что все стороны конфликта по международному праву несут ответственность за защиту мирного населения, а значит обязаны сохранять жизнь и безопасность детей, мирных жителей.

«Гуманитарная ситуация в секторе Газа очень сложная, гуманитарным работникам очень трудно даже передвигаться, поэтому мы просим предоставить гуманитарное перемирие и безопасные коридоры для детей и семей, дать возможность этим людям получить доступ к помощи», - подытожил представитель ЮНИСЕФ.
Ранее сообщалось, что 187 тысяч палестинцев в секторе Газа покинули свой дом из-за войны Израиля и ХАМАС. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам укрыло 137 тысяч перемещенных лиц в Газе в школах. В секторе Газа разрушены 790 жилых строений, повреждено 5330 зданий на территории, где проживали 2,3 млн человек, повреждённые водопровод и канализационные системы в секторе Газа сказались на благополучии 400 тысяч человек.

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#беженцы
#израиль
#сектор газа
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Моди был бы рад видеть Путина в Индии, сообщила Матвиенко
Матвиенко: Моди был бы рад видеть Путина в Индии
14 октября 2023, 10:49

Фото: сайт Кремля

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил готовность встретить президента России Владимира Путина в Индии. Об этом Матвиенко сообщила журналистам.
По словам Матвиенко, между Индией и Россией существует хорошая база и масштабная перспектива развития отношений. Она отметила, что такой положительный фон отношений между государствами является заслугой взаимодействия главы российского государства Владимира Путина и премьер-министра Нарендра Моди.

Матвиенко рассказала, что передала Моди привет и наилучшие пожелания от российского президента.

Ранее сообщалось о том, что состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе общения собеседники в числе прочего обсудили итоги XV саммита БРИКС. Также стороны договорились о тесном взаимодействии в контексте начинающегося 1 января 2024 года российского председательства в БРИКС. 

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#итоги
#нефть
#база
#путин
#матвиенко
#переговоры
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Глава JPMorgan Даймон предупреждает о самом опасном времени за десятилетия
14 октября 2023, 10:48

Фото: istock / RamonCast

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке скажутся на энергетических и продовольственных рынках, торговле и геополитике.
Об этом заявил гендиректор JPMorgan Джейми Даймон. В отчёте за третий квартал обращается внимание на то, что руководители банков в США в данный момент «карабкаются по стене беспокойства».

«Возможно, это самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия», - подчеркивает Даймон. 
При этом в компании надеются на лучшее, но готовятся «к широкому спектру развития событий». В компании еженедельно проводятся сто стресс-тестов. Аналитики JPMorgan сообщают, что риски рецессии в США маловероятны.

Ранее сообщалось, что за последний год из банковской системы Америки было выведено 742 млрд долларов депозитов. Сейчас банки США имеют на своих балансах около 17,28 триллионов долларов депозитов, при этом денежный отток продолжается.

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#всу
#сво
#мир
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Макрон задействует тысячи солдат из-за нападения на школу в Аррасе
BFMTV: Макрон задействует до 7 тысяч солдат из-за нападения на школу в Аррасе
14 октября 2023, 10:12

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам заседания по вопросам безопасности принял решение задействовать в стране до семи тысяч бойцов сил Sentinelle после нападения на школу в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. Об этом сообщает BFMTV.
Напомним, неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции. Ранено несколько человек, один преподаватель убит. Еще один учитель и охранник ранены и в настоящий момент находятся в больнице.

Нападавший кричал «Аллах акбар». По информации главы МВД Франции Жеральда Дарманена, преступник задержан сотрудниками полиции. 

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что атака на лицей связана с палестино-израильским конфликтом. После произошедшего в лицее во Франции ввели режим террористической угрозы впервые за 32 года.

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