СМИ: Израиль снова обстрелял фосфорными боеприпасами юг Ливана

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Армия обороны Израиля применила боеприпасы с белым фосфором при обстреле ливанских приграничных районов. Об этом сообщает Al Wataniya.
Сообщается, что обстрел был совершен преимущественно по населенным пунктам. В результате произведенного со стороны Израиля обстрела есть пострадавшие, но их точное число остается неизвестным.
Ранее правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Израиль в применении снарядов с белым фосфором, которые запрещены Женевской конвенцией. По информации объединения, ЦАХАЛ применил боеприпасы для обстрела Ливана и сектора Газа.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Израиль в применении снарядов с белым фосфором, которые запрещены Женевской конвенцией. По информации объединения, ЦАХАЛ применил боеприпасы для обстрела Ливана и сектора Газа.
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Екатерина Коршунова