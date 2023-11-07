СМИ: Израиль сообщил о намерении разбомбить детскую больницу «Ар-Рантиси»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия отвергает диктат и политическое давление со стороны США, а также других стран Запада, и будет совместно с Никарагуа и другими союзниками противодействовать существующим угрозам. Об этом он говорил на переговорах с главнокомандующим армией Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо, которые прошли в Москве.