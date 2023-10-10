СМИ: Израиль сосредотачивает танки и другую бронетехнику на границе с Газой

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Внешнеполитический обозреватель британского телеканала Sky News Доминик Уэгхорн заявил, что Израиль сосредотачивает танки, бронетранспортёры и другую бронетехнику около границы с сектором Газа из-за обострения конфликта в регионе.
По словам Уэгхорна, около границы сосредоточено не менее сорока танков Израиля. Он добавил, что точное число техники назвать сложно, так как две колонны танков проходят за пределы видимости.
Уэгхорн подчеркнул, что в составе колонн содержатся БТР и бронированные бульдозеры Caterpillar D9. Обозреватель также рассказал о создании окопов, которые необходимы для прикрытия позиций артиллеристов.
Уэгхорн заключил, что представителям средств массовой информации позволяют свободно снимать и показывать обстановку, оружие и военных, что, по его мнению, считается «намеренной демонстрацией силы и превосходства».
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Уэгхорн подчеркнул, что в составе колонн содержатся БТР и бронированные бульдозеры Caterpillar D9. Обозреватель также рассказал о создании окопов, которые необходимы для прикрытия позиций артиллеристов.
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Екатерина Коршунова