СМИ: Киев хотел бы отказаться от Starlink Маска, но не может

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Украина ищет альтернативы спутниковой сети Starlink предпринимателя Илона Маска и они у него есть, однако Киев признает, что отказаться от услуг компании Маска невозможно. Об этом сообщает Pais.
Напомним, ранее сообщалось, что бизнесмен из США Илон Маск отключил переданные ВСУ терминалы связи Starlink, после отказа украинского президента Владимира Зеленского от плана предпринимателя по мирному урегулированию конфликта на Украине. В какой-то момент спутник перестал работать и ВСУ остались без связи в самый неподходящий момент, когда подразделения украинских военнослужащих находились на линии боевого соприкосновения.
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Екатерина Коршунова