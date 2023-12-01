СМИ: лидерам ЕС будет сложно договориться о 50 миллиардах евро для Украины

Фото: iStock/butenkow
Лидерам Евроюсоза на предстоящем саммите 14-15 декабря будет «очень сложно» договориться о предоставлении Украине 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов США) бюджетной помощи до 2027 года. Об этом передает агентство Рейтер.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе назревает кризис из-за Украины. По информации издания, этот кризис может разгореться на саммите в Брюсселе 14-15 декабря, когда будет обсуждаться начало переговоров по вступлению Украины в Европейский союз. Уточняется, что серьезные неудобства европейским политикам создает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Читайте также:
В ЕС назревает кризис из-за Украины, пишут СМИ
СМИ: Запад сочтет помощь Украине пустой тратой денег, если она отступит
Украина не сможет получать такую же помощь Запада, как раньше, заявил посол
Екатерина Коршунова