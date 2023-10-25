СМИ: НАТО получила удар в неожиданном регионе

Фото: iStock/RomanBabakin
Канадский профессор Анесса Кимбалл сообщила, что военные базы Североатлантического альянса в Арктике проваливаются под землю из-за таяния почвы. Об этом сообщает портал iROZHLAS.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантическому альянсу нужно срочно создать огромные запасы оружия. По словам генсека НАТО, мощная военная промышленность необходима странам альянса «для обеспечения мира и свободы».
Читайте также:
Генсек НАТО призвал к срочному созданию огромных запасов оружия
Песков прокомментировал сообщения о центре операций НАТО в Казахстане
Американист Лозанский призвал Россию к осторожности после необычного предложения США
Екатерина Коршунова