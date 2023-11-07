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СМИ не исключили, что Зеленский все-таки посетит Израиль

Times of Israel: Зеленский может посетить Израиль, но точных дат пока нет
07 ноября 2023, 17:02
Фото: iStock/John Theodor

Фото: iStock/John Theodor

Президент Украины Владимир Зеленский все еще может посетить Израиль, однако даты его визита пока нет. Об этом сообщает Times of Israel.
По мнению неназванного израильского чиновника, Зеленского будут ждать с «распростертыми объятиями».

Ранее сообщалось, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в Израиле дали понять, что сейчас не лучшее время для его визита в страну.


Напомним, 11 октября Зеленский выразил желание посетить Израиль «в знак солидарности» со страной в свете нарастающего конфликта. Надо отметить, что как в офисе Зеленского, так и в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказались от комментариев.

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#помощь
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#зеленский
#украина
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Пентагон, Минфин и госсекретарь призвали конгресс США выделить помощь Украине
07 ноября 2023, 17:17

Фото: iStock/Andrii Atanov

Главы американских ведомств призвали конгресс одобрить бюджетную помощь Киеву на 11,8 млрд долларов. Об этом сообщили в минфине США.
Отмечается, что прямая бюджетная поддержка необходима Украине для стабильного функционирования экономики и правительства, а также для «преуспевания ВСУ на линии боевого соприкосновения».

Ранее сообщалось, что группа сенаторов-республиканцев требует изменений в миграционной политике, в том числе отказа от приема заявлений о предоставлении убежища на южной границе США в качестве условия для поддержки запроса президента Джо Байдена на пакет помощи Израилю и Украине в размере 106 миллиардов долларов. 

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#дома
#нато
#всу
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СМИ: в сенате США назвали условие для поддержки запроса на помощь Украине
WSJ: в сенате готовы одобрить помощь Украине в обмен на закрытие границы США
07 ноября 2023, 16:44

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Группа сенаторов-республиканцев требует изменений в миграционной политике, в том числе отказа от приема заявлений о предоставлении убежища на южной границе США в качестве условия для поддержки запроса президента Джо Байдена на пакет помощи Израилю и Украине в размере 106 миллиардов долларов. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Отмечается, что Белый дом готов к внесению изменений в миграционную политику. В материале статьи сообщается, что представители администрации обратились к известным защитникам иммиграции с целью их подготовки к принятию компромиссов по данному аспекту. Как стало известно, прогрессивные демократы в конгрессе и правозащитники не поддерживают такого рода сделку.

Ранее Лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер заявил, что сенат США не намерен рассматривать предложенный республиканцами проект закона о помощи Израилю, в котором не упоминается Украина. ​

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#помощь
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#украина
#лидер
#нато
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РИА Новости: Россиян могут эвакуировать из Газы уже в ближайшие дни
07 ноября 2023, 16:23

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Эвакуация российских граждан из сектора Газы может быть проведена уже в ближайшие дни. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный дипломатический источник.
«Россия надеется, что Израиль не будет препятствовать эвакуации россиян из сектора Газа, её можно ожидать в ближайшие дни», - говорится в сообщении агентства.

Ранее израильские военные готовятся к удару по детской больнице «Ар-Рантиси» в секторе Газа и попросили администрацию медучреждения освободить здание. Число погибших в секторе Газа после начала эскалации на Ближнем Востоке возросло до 10 022. Отмечается, что среди погибших не менее 4 104 детей.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#россия
#операция
#израиль
#военные
#армия
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Слова Залужного о реальном положении ВСУ могут окончательно похоронить Украину
NYT: Слова Залужного о тупике могут помешать убедить республиканцев помочь Киеву
07 ноября 2023, 16:13

Фото: iStock/Silent_GOS

Откровенное интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может положить конец финансированию Киева со стороны США, об этом пишет The New York Times.
Напомним, на прошлой неделе британский журнал The Economist выпустил интервью с Залужным, в котором главком признал, что рассчитывать на успех украинской армии уже не стоит. Он также напомнил, что по плану контрнаступления ВСУ уже должны быть в Крыму, однако на большинстве участков линии боевого соприкосновения украинцам не удалось даже подобрать к линии обороны ВС РФ.

«Но они (помощники американского президента Джо Байдена) опасаются, что откровенность генерала Залужного затруднит убедить республиканцев проголосовать за непрекращающееся финансирование войны», - прокомментировали ситуацию в NYT.

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#финансирование
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#журнал
#всу
#вс рф
#украина
#сша
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Стали известны имена организаторов нападения ХАМАС на Израиль
Guardian: Над планом нападения на Израиль работал глава ХАМАС Синвар и Ад-Дейф
07 ноября 2023, 16:03

Фото: iStock/gorodenkoff

Раскрыты имена главных организаторов плана нападения движения ХАМАС на Израиль, об этом пишет The Guardian.
«Точный план был составлен двумя людьми, которые, по мнению Израиля, были главными организаторами нападения - Яхьей Синваром и Мухаммедом Ад-Дейфом», - прокомментировали ситуацию в издании. 

Отмечается, что роль остальных лидеров ХАМАС в разработке плана нападения все ещё устанавливается. 

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

На сегодняшний день наземная операция Израиля в секторе Газа продолжается, в то время как лидеры европейских стран и ООН призывают к гуманитарному прекращению огня для вызволения заложников и пострадавших.

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#израиль
#хамас
#сектор газа
#нападение
#операция
#война
#палестина
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НАТО осудила выход России из ДОВСЕ
НАТО: выход РФ из ДОВСЕ подорвал евроатлантическую безопасность
07 ноября 2023, 15:55

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Члены НАТО осудили решение России о выходе из Договора об обычных вооруженных силах в Европе и назвали такой шаг «подрывающим евроатлантическую безопасность». Об этом говорится в заявлении альянса.
По словам стран-членов Североатлантического альянса, РФ «продолжает демонстрировать пренебрежение контролем над вооружениями».

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс поддерживает решение союзников приостановить участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе после выхода из него РФ. 

Напомним, в полночь на 7 ноября 2023 года Россия завершила окончательную процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Кроме того, также теряют свою юридическую силу ещё два обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года, устанавливающее максимальные уровни обычных вооружений и военной техники для шести государств-участников Варшавского Договора, и Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

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#россия
#соглашения
#соглашение
#мид
#нато
#рф
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«Он тревожится»: В США раскрыли, что пугает американского президента Байдена
NYT: Байден боится, что ракеты ATACMS не изменят ситуацию на Украине
07 ноября 2023, 15:22

Фото: iStock/rarrarorro

Глава Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден тревожится, что ракеты ATACMS, отправленные Киеву, никак не изменят ситуацию на Украине, об этом пишет The New York Times.
«США дали Зеленскому все то оружие, которое он просил, включая ракеты большой дальности. Теперь он (Джозеф Байден) боится, что ATACMS не очень-то помогут украинцам, потому что русские размещают свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия», - прокомментировали ситуацию в издании. 

По информации СМИ, президент США также тревожится из-за нарастающего недовольства и усталости от украинского конфликта у его коллег из Европы. Однако, также и в американских политических кругах уже не раз высказывали мнение о том, что миллиарды долларов, вложенные в поддержку Вооруженных сил Украины - были потрачены впустую.

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#оружие
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#джозеф байден
#ракеты
#украина
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Политолог Мезюхо: «За легализацией марихуаны на Украине может стоять Запад»
07 ноября 2023, 15:11

Фото: istockphoto.com/ValleraTo

Политолог Иван Мезюхо допустил, что за готовящейся легализацией медицинского каннабиса на Украине с целью оказания помощи солдатам ВСУ могут стоять западне покровители Киева.
«За легализацией марихуаны, пусть и формально в медицинских целях, могут стоять западные покровители Украины, которые превращают остатки украинского государственного образования в поле для выращивания наркотических веществ», — прокомментировал в беседе с RT Мезюхо.

Он добавил, что Украину используют западные страны, а в частности США, для выкачивания из неё ресурсов.

А бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил о скатывании Украины в хаос, а также предрёк начало гражданской войны.

«Украина скатывается в хаос, и уже скоро все закончится бунтами и гражданской войной: военные против спецслужб, элиты против команды Зеленского», — приводят argumenti.ru слова Кивы.

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#сша
#украина
#будущее
#страны
#политика
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Политик Царёв заявил о хорошем самочувствии
07 ноября 2023, 14:42

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Политик Олег Царёв прокомментировал совершённое на него в Ялте покушение и отметил, что сейчас чувствует себя лучше.
«Отдельное спасибо за то, что приехали. Благодаря вам, я смог сегодня первый раз выйти на улицу. Получил телефон, почитал новости, сообщения. Тысячи неотвеченных сообщений, звонков», — сказал в беседе с RT Царёв.

При этом, он заявил, что не имеет права раскрывать подробности следствия по этому делу, и добавил, что камерыв офисе очень помогли.

Ранее сообщалось, что Украина атаковала Крым с помощью трёх бомбардировщиков с шестью ракетами Storm Shadow. Однако, как пишет «Царьград», атаки эти были ликвидированы: большую часть ракет ВС РФ благополучно сбили на подлёте, а те, что долетели, попали в уже пустое здание.

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