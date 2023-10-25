СМИ: Нетаньяху хочет отложить наземную операцию в Газе

Фото: сайт Кремля
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху хочет отложить начало операции в секторе Газа, поскольку со скепсисом оценивает планы военных. Об этом сообщает портал Axios.
По данным портала, Нетаньяху готов дать больше времени на переговоры об освобождении пленных и одновременно на подготовку армии Израиля к операции.
Ранее сообщалось, что США пользуются заминкой Израиля с наземным наступлением в секторе Газа, чтобы перебросить в регион системы обороны из-за растущих опасений, что Иран и его союзники будут усиливать атаки на американские силы после начала израильской операции. Пауза, которую взяла Армия обороны Израиля в проводимой операции, пошла на пользу США, так как Вашингтон успел направить в регион средства ПВО и дополнительный персонал для защиты своего народа.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее сообщалось, что США пользуются заминкой Израиля с наземным наступлением в секторе Газа, чтобы перебросить в регион системы обороны из-за растущих опасений, что Иран и его союзники будут усиливать атаки на американские силы после начала израильской операции. Пауза, которую взяла Армия обороны Израиля в проводимой операции, пошла на пользу США, так как Вашингтон успел направить в регион средства ПВО и дополнительный персонал для защиты своего народа.
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Екатерина Коршунова