СМИ: Нетаньяху назвал наземную операцию в секторе Газа единственным выходом

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил американскому президенту Джо Байдену, что у Израиля нет выбора, кроме начала наземной операции в секторе Газа, передает интернет-портал Axios.
Нетаньяху отметил, что сейчас между участниками конфликта переговоры не могут быть проведены. Он добавил, что Израиль не может проявить слабость на Ближнем Востоке.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.
Ранее Нетаньяху заявил, что реакция Израиля на нападение ХАМАС изменит Ближний Восток. Он также попросил всех граждан стоять твердо, так как Ближний Восток скоро будет изменен.
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Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.
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Екатерина Коршунова