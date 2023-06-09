СМИ: Оставшиеся в Крыму корабли Украины утилизируют

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Уточняется, что, в общей сложности, шесть судов уже отправлены на разделку. В их число вошли ракетный катер «Приднепровье», артиллерийский катер «Херсон», морской тральщик «Чернигов», морской тральщик «Черкассы» и два корвета – это «Луцк» и «Хмельницкий».
«Принято решение об утилизации украинских боевых кораблей, которые с 2014-го года остались в Крыму», - пишет издание.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Верховный суд Нидерландов обязал передать Украине скифское золото.