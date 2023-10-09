СМИ: партия Шольца потерпела историческое поражение на выборах

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Социал-демократическая партия канцлера Германии Олафа Шольца потерпела поражение на региональных выборах в федеральной земле Гессен, побив собственный антирекорд по полученным голосам. Об этом сообщает Spiegel.
Напомним, выборы в немецких федеральных землях Бавария и Гессен завершили свою работу в воскресенье, 8 октября.
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