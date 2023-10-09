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СМИ: партия Шольца потерпела историческое поражение на выборах

Spiegel: партия Шольца СДПГ побила антирекорд на выборах в Гессене, набрав 15,1%
09 октября 2023, 10:21
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Социал-демократическая партия канцлера Германии Олафа Шольца потерпела поражение на региональных выборах в федеральной земле Гессен, побив собственный антирекорд по полученным голосам. Об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, самый плохой результат для партии был зафиксирован в 2018 году, однако в этом году проигрыш СДПГ стал рекордно низким — минус 4,7 процентных пункта. По предварительной информации, победил Христианско-демократический союз (ХДС) с 34,6% голосов, второе место заняла правая партия «Альтернатива для Германии», результат которой составил 18,4% голосов.

Напомним, выборы в немецких федеральных землях Бавария и Гессен завершили свою работу в воскресенье, 8 октября.

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#шольц
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В МИД рассказали, что будет с миротворцами России в Карабахе
Замглавы МИД Галузин: роль российского миротворческого контингента востребована
09 октября 2023, 10:34

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что миссия российских миротворцев в Нагорном Карабахе остаётся востребованной. Об этом сообщает РБК.
По словам Галузина, точка в конфликте еще не поставлена. Он отметил, что присутствие миротворцев является фактором спокойствия для тех людей, которые остались или могут вернуться в Карабах.

Замглавы МИД РФ добавил, что при участии миротворцев происходят контакты между Баку и Степанакертом. Благодаря их участию также решаются тяжелые вопросы, которые связаны с дальнейшем обустройством в Нагорном Карабахе. 

Напомним, мандат российских миротворцев до сих пор не определен, так как Азербайджан отказывается его согласовывать.

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#история
#мид
#азербайджан
#мид рф
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В МИД РФ прокомментировали идею Армении заключить соглашение после статута МУС
МИД РФ: Присоединение Армении к Римскому статуту абсолютно недружественный шаг
09 октября 2023, 10:21

Фото: istock / alexis84

Российская Федерация считает, что присоединение Армении к Римскому статуту является абсолютно недружественным шагом. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в беседе с изданием РБК.

«Мы рассчитывали, что Армения воздержится от такого шага. Те же самые правила МУС допускают, что для тех стран, которые по каким-то причинам не являются подписантами Римского статута, вполне есть возможности обратиться к услугам этого суда, даже не ратифицируя Римский статут», — сообщил замглавы МИД.
Галузин также заявил, что в данной ситуации нет возможностей для того, чтобы серьезно относиться к предложению Армении о подписании двустороннего соглашения. 

Ранее «Радио 1» сообщало, что Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян заявил, что готов подать в отставку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#армения
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В Израиле сообщили об ударах по 500 объектам за ночь в секторе Газа
Армия Израиля заявила о поражении в секторе Газа за ночь более чем 500 объектов
09 октября 2023, 08:50

Arseniy45

Армия Израиля в ночь на 9 октября поразила более 500 целей радикалов из движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на израильскую армейскую пресс-службу.

Сообщается, что атаке подверглись 7 командных центров ХАМАС и один командный центр «Исламского джихада». Среди них оказалось здание, в котором находилась резиденция секретаря ХАМАС Рухи Маштаа.

«Ночью истребители и вертолёты ЦАХАЛ, авиация и артиллерия нанесли удары по более чем 500 объектам террористов ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа», — говорится в заявлении.
Помимо этого, в районе Бейт-Хануна обстреляли 3 туннеля, которыми пользовались террористы.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
#ночь
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#террористы
#здание
#министр
#истребители
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Пушков назвал судьбу Украины после эскалации в Израиле
Пушков: Важность Украины для Запада снизится из-за эскалации в Израиле
09 октября 2023, 08:31

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Председатель комиссии Совета федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале сообщил, что на фоне эскалации конфликта в Израиле приоритетность Украины у западных стран снизится. Информацию передает РИА Новости.
По мнению Пушкова, Соединенные Штаты теперь будут работать на «два фронта» — украинский и израильский. Сенатор добавил, что в ином случае все поймут, что Вашингтон не может вынести бремя «глобального лидерства».

«Но, как бы они ни пытались действовать на обоих направлениях, приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится. Ближний Восток загорелся не на шутку», — заявил Пушков.
Коме того, по словам Пушкова, Белый дом должен быть благодарен «Богу или председателю КНР», за то, что на Америку не обрушился еще и кризис вокруг Тайваня.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#операция
#дом
#армия
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#министр
#кризис
#новости
#рф
#пушков
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Названы возможные сроки проведения в Турции встречи по Украине
Встреча по Украине в Турции пройдет, предварительно, в третей декаде октября
09 октября 2023, 08:22

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Встреча по Украине в Турции может пройти в последней декаде октября. Сейчас идет согласование по дипломатическим каналам. Об этом сообщил РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в Анкаре.

«Пока точности по дате нет, идет согласование. По всей видимости, это будет последняя декада октября», — сказал собеседник агентства.
Ранее Bloomberg сообщал, что Турция готовится к предстоящей международной встрече по Украине, которая пройдет в Стамбуле. В ней должны будут участвовать советники по национальной безопасности различных стран, в том числе советник президента США Джозефа Байдена Джейк Салливан. Отмечается, что Российская Федерация не приглашена. Журналисты издания сообщили, что встреча пройдет аналогично переговорам в Копенгагене и Джидде, на которых обсуждали «формулу мира Зеленского». Ранее глава МИД России Сергей Лавров называл эту формулу «абсолютно нереализуемой».

Кроме того, глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов заявлял, что стороны могут обсуждать что хотят, но они не смогут принять решения без участия РФ.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условие, при котором возможно установление мира и спокойствия на Ближнем Востоке. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#журналисты
#сергей лавров
#мид
#турция
#встреча
#новости
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Сын Дональда Трампа раскрыл странную деталь на видео с палестинцами
Сын Дональда Трампа заметил на видео американские автоматы M4 у палестинцев
09 октября 2023, 07:13

Фото: istock / ffikretow

Сын экс-президента США Дональда Трампа заметил американские автоматы M4 в руках боевиков движения ХАМАС. Такое заявление он сделал на своей странице в социальной сети X (Ранее Twitter), комментируя видео телеканала SkyNews.

«Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычный АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке», — сказал Трамп младший, 
Трамп младший также задался вопросом, может ли это оружие быть из тех 70 тысяч, которые Америка оставили Талибану*.

 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее сообщалось, что официальные лица Израиля обратились к США за помощью в пополнении запасов ракет-перехватчиков для системы ПРО «Железный купол» и других боеприпасов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*Запрещенная в России террористическая организация.
#сша
#операция
#оружие
#армия
#дональд трамп
#операции
#заявление
#израиль
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Le Figaro: После атаки ХАМАС Израиль перестал быть «неприступной крепостью»
09 октября 2023, 07:10

Фото: iStock/John_Theodor

Нападение боевиков ХАМАС может негативно сказаться на репутации Израиля на Ближнем Востоке и свести на нет представление об этой стране как о «неприступной крепости». Об этом 9 октября пишет французская газета Le Figaro.
Как отмечает издание, с началом эскалации конфликта все народы Ближнего Востока были попросту ошеломлены тем, как легко палестинцы смогли проникнуть в Израиль, а также начать захватывать там позиции и входить в населенные пункты. 

«Образ Израиля как непобедимой крепости теперь может уйти в прошлое. <...> В краткосрочной перспективе <...> совсем иной образ, беспрецедентный со времен другого "октябрьского сюрприза" — войны Судного дня 1973 года — останется в сознании людей на Ближнем Востоке», — говорится в материале Le Figaro.

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

Днём 8 октября власти Израиля приняли к действию пункт 40 Алеф Основного закона, означающий официальное объявление войны. Теперь армия получает полную свободу действий.

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#израиль
#франция
#война
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Конгрессвумен Грин: Из-за наплыва мигрантов США рискуют повторить судьбу Израиля
09 октября 2023, 06:09

Фото: РИА Новости/Хесус Альварадо

США могут повторить участь Израиля из-за неэффективной миграционной политики вашингтонской администрации. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X (бывший Twitter).
«То, что случилось с Израилем, может случиться [и] с Америкой. К нам вторглись иноземцы из более чем 160 разных стран», - написала парламентарий на странице своего аккаунта в сети.

По словам Грин, американские власти регулярно не могут идентифицировать ни проникающих мигрантов, ни их местонахождения. В итоге масштаб нелегальной миграции уже так велик, что администрация Байдена попросту не справляется с ситуацией.

Приток мигрантов на южную (мексиканскую) границу США при Джо Байдене ранее превысил 2,3 миллиона человек, побив при этом рекорды 2021 и 2022 годов.

Ранее американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил возмущение тем, что украинские границы беспокоят американских политиков значительно больше, чем границы собственной страны. Он призвал федеральные власти разобраться в ситуации на южной границе США (с Мексикой) и остановить неконтролируемый поток мигрантов.

Маск рассказал аудитории о проблемах с мигрантами, проведя прямую трансляцию из городка Игл-Пасс в Техасе. На кадрах видно, как десятки нелегалов сидят под мостом на американской стороне границы, ожидая, пока их документы оформит пограничная служба.

Проблема не нова для Соединенных Штатов. Власти Нью-Йорка открыто заявляли, что из-за наплыва мигрантов у них не хватает средств на госпрограммы для собственных граждан, а также на выполнение рутинных задач городской администрации, таких, например, как вывоз мусора.

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#сша
#мигранты
#джозеф байден
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Фирма из Москвы пыталась незаконно вывезти в Корею 5900 тонн металлолома
ДВТУ: Фирма из Москвы пыталась незаконно вывезти в Корею 5900 тонн металлолома
09 октября 2023, 06:07

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Компания из Москвы пыталась незаконно вывезти за рубеж 5900 тонн лома черных металлов через Приморье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ).
Отмечается, что недобросовестные участники ВЭД в декларациях на товары указали недостоверные сведения, задекларировав металлолом как бывшие в употреблении ж/д рельсы.

«При этом фирма предоставила в таможенный орган недействительные документы, которые содержали недостоверные сведения о вывозимом товаре», — отметили в ДВТУ.

Таким образом, московская фирма уклонилась от уплаты таможенных платежей на сумму около 140 млн руб. В настоящее время по данному факту возбуждены три уголовных дела.

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#автомобиль
#товары
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