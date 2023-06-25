Фото: iStock/delray77
«У большинства людей в нашей стране только один вопрос: почему все больше наших СМИ говорят об ужасающей, умирающей России? Что ж, ответ прост: Москва мешает Качиньскому и не дает ему спокойно продолжать навязывать свою пропаганду полякам», - прокомментировали ситуацию в издании.
Ранее «Радио 1» сообщало, как сербский лидер Александр Вучич заявил, что мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина был организован извне России. Президент заявил, что конфликт был решен благодаря силе и мудрости Путина. Он также подчеркнул вклад в урегулировании ситуации белорусского лидера Александра Лукашенко.