СМИ: Попытки НАТО настроить Африку против России провалились

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«Африка в целом предпочла занять нейтральную позицию в отношении бушующего на Украине конфликта... Эта позиция не слишком устраивала возглавляемые США страны НАТО... Неудачные попытки стран НАТО принудить Африку присоединиться к антироссийской кампании потерпели крах», - прокомментировали ситуацию в СМИ.
Напомним, посол России в Египте Георгий Борисенко заявил, что Москва поддержала заявку Каира о вступлении в БРИКС. Посол считает, что присоединение к союзу сыграет большую роль для Египта. Помимо спектра политических и экономических возможностей, которые откроются для страны, вес Каира на мировой арене заметно возрастет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал, почему западные делегаты выбежали из зала во время форума ОБСЕ.