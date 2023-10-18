СМИ: посольства Израиля и США в Буэнос-Айресе получили угрозы о минировании

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Посольства Израиля и США в Буэнос-Айресе получили сообщения с угрозами о якобы заложенных бомбах. Об этом сообщает новостной портал Infobae.
Представители дипмиссии были эвакуированы. На месте находятся сотрудники полиции. Сотрудников посольств также попросили не покидать свои дома без серьезной необходимости.
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля заявила о планах эвакуации жителей 28 населенных пунктов страны, граничащих с Ливаном. Людей временно разместят в финансируемых Израилем гостевых домах после одобрения плана эвакуации главой Минобороны Йоавом Галлантом.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля заявила о планах эвакуации жителей 28 населенных пунктов страны, граничащих с Ливаном. Людей временно разместят в финансируемых Израилем гостевых домах после одобрения плана эвакуации главой Минобороны Йоавом Галлантом.
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Екатерина Коршунова