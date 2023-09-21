СМИ раскрыли планы Зеленского и Умерова

Фото: Сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны страны Рустем Умеров в четверг, 21 сентября, посетят Пентагон. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на свои источники.
«Ожидается, что Зеленский в четверг посетит Пентагон. По словам человека, знакомого с ходом визита, которому была предоставлена анонимность, чтобы рассказать о деликатных планах, на мероприятии также будет присутствовать новый министр обороны Украины Рустем Умеров», - отмечается в материале.
Напомним, в настоящий момент Зеленский находится на территории США. Президент Украины уже выступал на площадке Генассамблеи ООН. В четверг он планирует лично встретиться с американским лидером Джо Байденом. Кроме того, уточняется, что переговоры пройдут в Белом доме.
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Татьяна Лаврова