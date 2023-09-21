СМИ раскрыли планы Зеленского и Умерова

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что для окончания боевых действий нужно вывести российские войска с Украины и вернуть стране контроль над границей и исключительной экономической зоной в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе. Украинский лидер также призвал Трампа раскрыть свои планы по возврату мира на Украине.