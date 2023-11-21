СМИ разрешат опубликовать речь Путина с саммита БРИКС, заявили в Кремле

Фото: сайт Кремля
Выступление президента России Владимира Путина на саммите БРИКС по вопросам палестино-израильского конфликта будет публичным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что запись выступления Путина будет опубликована, поскольку люди во всём мире должны услышать мнение стран БРИКС, касаемо конфликта на Ближнем Востоке.
Также Песков добавил, что в ходе саммита ожидается выступление президента ЮАР Сарила Рамафосы, который сначала скажет приветственное слово, а затем выразит свою позицию по палестино-израильскому столкновению.
Ранее представитель Кремля сообщал, что помимо саммита БРИКС, Путин примет участие во встрече G20 и ОДКБ.
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Также Песков добавил, что в ходе саммита ожидается выступление президента ЮАР Сарила Рамафосы, который сначала скажет приветственное слово, а затем выразит свою позицию по палестино-израильскому столкновению.
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Анастасия Чинкова