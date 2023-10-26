СМИ: Россия вызывает наибольший страх у контрразведки Чехии

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Чешская контрразведка больше всего боится РФ. В ежегодном докладе Службы безопасности и информации за прошлый год утверждается, что именно Россия представляет самую большую угрозу безопасности Чехии. Об этом сообщает Чешское ТВ.
Конкретная информация или имена, по которым делались выводы доклада, не сообщаются. В контрразведке Чехии назвали позитивным сокращение «перегруженной» российской дипломатической миссии в Чехии. Считается, что там якобы работали люди, которые связаны с российскими спецслужбами.
В докладе также отмечается, что угроза исламского терроризма в прошлом году оставалась низкой.
Ранее сообщалось, что в новой оборонной стратегии Чехии Россия в долгосрочной перспективе рассматривается как самая серьезная угроза для безопасности Чехии и ее союзников, особенно с учетом наличия у противника ядерного оружия.
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Екатерина Коршунова