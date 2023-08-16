СМИ: шериф в Джорджии определил тюрьму, куда посадит Трампа

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В округе штата Джорджия, где экс-президенту США Дональду Трампу предъявлено четвертое обвинение, офис шерифа требует явки политика и других фигурантов в местное тюремное учреждение в Фултоне, передает CNN.
«На основании рекомендаций от офиса окружного прокурора и председателя суда, ожидается, что все 19 фигурантов, упомянутых в обвинительном акте, будут проходить регистрацию в тюрьме на улице Райс», — говорится в заявлении шерифа.В заявлении уточняется, что обвиняемые могут явиться в тюрьму в любое время, так как она работает круглосуточно.
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