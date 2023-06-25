СМИ: Шойгу провёл неофициальную встречу с руководством НАТО после попытки мятежа

La Repubblica: после попытки мятежа Пригожина прошла неофициальная встреча Шойгу и руководства НАТО





«Цель и в этом случае состояла в том, чтобы натянуть сеть, способную защитить от возможного стремительного развития событий. А Шойгу считается самым надежным собеседником», — подчеркну информатор издания.







Отмечается, что даже после разрешения ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» власти западных стран остались встревожены из-за происходящих событий.





Ранее британский генерал заявил , что Киев должен озаботиться тем, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после переговоров должен будет прибыть в Белоруссию.





Пригожин сохранил вокруг себя профессиональных военных, поэтому может организовать наступление из Белоруссии на Киев.

После попытки основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина устроить вооружённый мятеж глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл неофициальную встречу с руководством НАТО. Об этом, ссылаясь на данные чиновников альянса, пишет газета La Repubblica.