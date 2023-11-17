СМИ сообщают, что Эстония пошла на неожиданный шаг на границе с Россией

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Эстония выставила противотанковые заграждения «зубы дракона» на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает издание Postimees.
В статье приводятся слова очевидцев, которые заметили появление на пограничном мосту через Нарву бетонных пирамид, то есть противотанковых надолб. Такие приспособления используют для препятствования перемещению техники.
«Мы подготовили эти бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из РФ, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов», — цитирует Postimees слова руководителя Нарвского погранпункта Марека Лийвы.
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