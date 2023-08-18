СМИ сообщили о разногласиях Франции и США из-за Нигера

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Отношения между Францией и США испытывают напряженность из-за разногласий по поводу взаимодействия с новым военным руководством Нигера. Об этом сообщает американская газета Politico, ссылаясь на заявления чиновников.
Заместитель главы Государственного департамента США Виктория Нуланд встретилась с недавно назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму и тремя его соратниками. Однако, по данным телеканала CNN, визит Нуланд в Нигер не принес результатов, несмотря на «откровенные» переговоры. Также стало известно, что новый посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон должна прибыть в Ниамей на этой неделе.
Американский чиновник, осведомленный о ситуации, признал, что некоторые союзники были недовольны поездкой Нуланд, но поддержал попытку вступить в разговоры с военными.
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«Вероятно, чтобы предотвратить насилие, США быстро захотели начать диалог с путчистами. Возможно, было бы лучше обеспечить определенные условия или гарантии перед открытием таких каналов», — сказал французский чиновник, знающий ситуацию в Нигере, в комментарии для издания.
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Артем Кузьмин