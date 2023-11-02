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На Украине массово воруют финансовую помощь западных союзников из-за осознания того, что страна проиграет в конфликте с РФ. Об этом пишет обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker.
По словам Шоуолтер, большинство украинских чиновников «делают заначки» на Кипре, в Монако и Швейцарии. Обозреватель пояснила, что это делается для того чтобы было легче сбежать из страны.
Она также добавила, что граждане Украины стремятся эмигрировать в Европейский союз. Шоуолтер предположила, что российские военнослужащие смеются и продолжают наступать, одерживая победу в этом конфликте.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране, чем вызвал шок у своего собеседника.
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Она также добавила, что граждане Украины стремятся эмигрировать в Европейский союз. Шоуолтер предположила, что российские военнослужащие смеются и продолжают наступать, одерживая победу в этом конфликте.
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Екатерина Коршунова