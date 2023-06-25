СМИ: США напугало грозное предупреждение Путина

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«Президент России допустил принятие необычной концепции (доктрины обезоруживающего удара), сразу после этого США заговорили об отправке ВСУ истребителей F-16, способных нести ядерные заряды», - прокомментировали ситуацию в издании.
Заявление российского лидера о превентивном ударе стало предупреждением для Соединенных Штатов, считают в издании.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на официальном сайте парламента Великобритании разместили петицию с призывом отменить антироссийские санкции.