СМИ: США не объявят о передаче Киеву ракет ATACMS во время визита Зеленского

Фото: IStock/ATACMS
Соединённые Штаты Америки не будут объявлять о поставках ракет дальнего радиуса действия ATACMS на Украину во время визита президента Владимира Зеленского на Генеральную Ассамблею ООН. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник.
Сообщается, что украинский лидер прилетит в Вашингтон на следующей неделе. Точная дата визита не называется. Однако уточняется, что представители Украины уже начали интересоваться поставками оружия со стороны США. В частности, на прошлой неделе они подняли вопрос о поставках ATACMS во время визита Госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.
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Екатерина Шмакова