СМИ: США пользуются задержкой Израиля с операцией в Газе для переброски сил

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США пользуются заминкой Израиля с наземным наступлением в секторе Газа, чтобы перебросить в регион системы обороны из-за растущих опасений, что Иран и его союзники будут усиливать атаки на американские силы после начала израильской операции. Об этом сообщает Financial Times.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что угроза для сил США на Ближнем Востоке исходит от сторонников Ирана. Он отметил, что Вашингтон ожидает эскалации со стороны иранских прокси против американских сил.
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Екатерина Коршунова