СМИ: США призовут Израиль согласиться на паузы в военных операциях в Газе

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль 3 ноября призовет израильский кабмин согласиться на серию пауз в военных операциях в секторе Газа, чтобы обеспечить условия для освобождения пленных и доставки гумпомощи. Об этом сообщает New York Times.
Ранее сообщалось, что государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен со 2 по 10 ноября 2023 года посетит Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию. Кроме того, Блинкен обсудит усилия Вашингтона по обеспечению безопасности американских граждан, освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников и наращиванию поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.
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