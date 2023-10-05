СМИ: Трамп собрал деньги на предвыборную кампанию из-за скандалов

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Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп собрал более 45,5 миллиона долларов для предвыборной кампании в третьем квартале 2023 года из-за скандальной славы, получившей благодаря выдвинутых против него обвинений. Об этом сообщает американская компания Bloomberg.
«Трамп использовал свои многочисленные проблемы с законом, чтобы побудить спонсоров вносить средства для его кампании», — пишет Блумберг.Напомним, что 6 января 2021 года последователи Трампа совершили нападение на Капитолий и заблокировали на несколько часов работу конгресса. Протестующих выдворили из помещения, после чего конгрессмены подтвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. После этого события сотни граждан были арестованы за участие в штурме. Дональд Трамп получил 4 обвинения за сговор против США и попытку вмешательства в официальные процедуры. Свою вину экс-президент отрицает.
По информации агентства, Трамп обогнал остальных претендентов на президентский пост от Республиканской партии. Следующие выборы президента Штатов пройдут в ноябре 2024 года.
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Алина Юрчак