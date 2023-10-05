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СМИ: Трамп собрал деньги на предвыборную кампанию из-за скандалов

Bloomberg: Трамп собрал $45 млн на предвыборную кампанию благодаря скандалам
05 октября 2023, 08:23
Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп собрал более 45,5 миллиона долларов для предвыборной кампании в третьем квартале 2023 года из-за скандальной славы, получившей благодаря выдвинутых против него обвинений. Об этом сообщает американская компания Bloomberg.

«Трамп использовал свои многочисленные проблемы с законом, чтобы побудить спонсоров вносить средства для его кампании», — пишет Блумберг.
Напомним, что 6 января 2021 года последователи Трампа совершили нападение на Капитолий и заблокировали на несколько часов работу конгресса. Протестующих выдворили из помещения, после чего конгрессмены подтвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. После этого события сотни граждан были арестованы за участие в штурме. Дональд Трамп получил 4 обвинения за сговор против США и попытку вмешательства в официальные процедуры. Свою вину экс-президент отрицает.


Политик также известен по распространению товаров с его снимком из тюрьмы, сделанным в тюрьме округа Фултон.

По информации агентства, Трамп обогнал остальных претендентов на президентский пост от Республиканской партии. Следующие выборы президента Штатов пройдут в ноябре 2024 года.

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В США назвали позором просьбы Зеленского о финансировании Украины
Макгрегор: просьбы Зеленского о финансировании Украины отвратительны
05 октября 2023, 07:03

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Бывший советник руководителя оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Дуглас Макгрегор заявил, что просьбы президента Украины Владимира Зеленского о финансировании Украины позорны. Об этом он написал в личном аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

«Поведение Зеленского отвратительно. <...> Каждые несколько минут он открывает свой рот и просит очередной миллиард долларов у США, и у нас нет возможности отследить, куда уходят наши деньги. Это позор», — поделился мнением экс-советник.
Он также добавил, что украинский лидер, который отправил на смерть огромное количество своих граждан, вызывает отвращение своим поведением.

Ранее Макгрегор заявил, что за несколько месяцев Зеленский вернулся «из князей в грязи». Он подчеркнул, что неудачи ВСУ связаны с тем, что поставляемое вооружение Западом находится в неподготовленных руках военнослужащих Украины, которые уже «устали умирать». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#twitter
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«Это катастрофа»: Киев пришёл в ужас после отставки Маккарти
Politico: В Киеве боятся, что уход Маккарти приведёт к прекращению помощи США
05 октября 2023, 06:46

Фото: iStock/ValleraTo

Журналистка Вероника Мелкозерова заявила, что официальные лица Украины в частных беседах выражают беспокойство по поводу будущей помощи Киеву со стороны США из-за отставки спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Об этом пишет Politico.
По мнению Мелкозеровой, после ухода Маккарти будущая американская помощь Украине оказалась в «подвешенном состоянии».

Журналистка добавила, что в приватных беседах с представителями действующей киевской власти «господствуют замешательство и страх».

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#страх
#помощь
#украина
#киев
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Старовойт: Украинские беспилотники атаковали инфраструктуру в Курской области
05 октября 2023, 06:29

Фото: официальный сайт Кремля

В ночь на 5 октября три украинских беспилотных летательных аппарата атаковали объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах Курской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, имеются отключения электричества, но аварийные службы уже работают над восстановлением ситуации.

Ранее Следственный комитет России (СКР) заочно выдвинул обвинения в совершении террористических актов на территории РФ представителям высшего военного руководства Украины, в том числе главе Главного управления разведки министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку и командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе.

По данным следствия, эти люди причастны к организации и совершению более ста ударов БПЛА по Москве и Подмосковью, Крыму и Севастополю, Белгородской, Ростовской, Брянской областям и другим регионам РФ за период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.

Удары по пограничным территориям России стали ответом властей Украины на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#украина
#беспилотник
#бпла
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Бжания: Абхазия может присоединиться к Союзному государству РФ и Белоруссии
05 октября 2023, 06:08

Фото: iStock/rarrarorro

Абхазия не исключает возможность в будущем присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии, поскольку это отвечает интересам развития республики. Об этом заявил в эксклюзивном интервью «Известиям» абхазский президент Аслан Бжания.
«Союз независимых республик, равноправных — это новая синергия, это возможность развития и этносов, проживающих в этих государствах, и более высокий уровень безопасности», — глава Абхазии.

Сухум также готов к углублению военно-технического сотрудничества с РФ, проходят совместные учения двух государств. На побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования Военно-Морского Флота РФ, сообщил Бжания.

Ранее  секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил РИА Новости, что участие Абхазии в Союзном государстве вполне возможно, но для этого нужно устанавливать доверительные отношения с Минском. Шамба считает, что начать следует с экономического сотрудничества. Секретарь Совбеза отметил, что в настоящее время в Абхазии уже обсуждаются некоторые белорусские проекты, равно как и проекты Абхазии — в Белоруссии.

Белоруссия официально не признавала независимость Абхазии. В сентябре прошлого года белорусский лидер Александр Лукашенко впервые посетил Сухум с официальным визитом и обсудил с президентом Абхазии Асланом Бжанией вопросы укрепления взаимоотношений и сотрудничества двух стран.

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#россия
#белоруссия
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NHK: Япония приступила к сбросу второй партии воды с АЭС «Фукусима-1»
05 октября 2023, 05:17

Фото: iStock/takashi_miki

В Японии начали сброс второй партии очищенной от радиоактивных веществ воды с атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом сообщает телеканал NHK.
Ожидается, что в течение ближайших семнадцати дней в Тихий океан будет слито около 7800 тонн жидкости.

Управление процессом осуществляет компания TEPCO, оператор аварийного энергетического объекта. По заверениям японских экспертов, жидкость «Фукусимы-1» ещё до начала сброса прошла тщательную очистку, после чего была разбавлена морской водой. 

Представители фирмы Tokyo Electric Power Company Holdings уверяют, что вся вода прошла полную очистку и не представляет никакой угрозы для экологии. Однако есть и те, кто не слишком доверяет им и к самой идее сброса воды относится скептически.

В марте 2011 года из-за цунами на АЭС «Фукусима-1» отказали системы энергоснабжения и охлаждения, из-за чего в трех реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Авария сопровождалась взрывами и радиационными выбросами в атмосферу. Заражению тогда подверглись обширные территории, а японским властям пришлось эвакуировать десятки тысяч местных жителей.

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#аэс
#япония
#вода
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Bloomberg: Турция проведёт встречу по решению конфликта на Украине
05 октября 2023, 05:04

Фото: iStock/9parusnikov

​Турция в октябре проведёт международную встречу, в ходе которой будут обсуждаться пути урегулирования конфликта на территории Украины и реализации «формулы мира» президента Зеленского. Об этом пишет Bloomberg.
«Турция готовится провести третью международную встречу советников по национальной безопасности», — пишет агентство.

По информации издания, встреча пройдёт в Стамбуле.

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#украина
#план
#турция
#встреча
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Atlantic: Украина потеряла поддержку двух ключевых союзников
Atlantic: Украина потеряла поддержку Польши и Словакии
05 октября 2023, 04:51

Обозреватель Петр Косицкий заявил, что Украина из-за ошибок киевских властей лишилась поддержки Польши и Словаки. Об этом пишет Atlantic.
«Выходной 30 сентября ознаменовал зловещий поворотный момент в международной поддержке Украины — не только в Вашингтоне, округ Колумбия, но и в двух некогда стойких сторонников в Восточной Европе», — говорится в публикации.

Журналист отметил, что победа на внеочередных выборах в парламент Словакии партии Smer под руководством Роберта Фицо, ранее критиковавшего помощь Киеву, стала для Украины серьёзной проблемой.

Одновременно с этим прекращается поддержка Киева и со стороны Польши, добавил Косицкий. 

«Дни международной солидарности вокруг Украины сочтены», — заключил обозреватель.

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Экс-разведчик Риттер: В политическом кризисе США виноват совсем не Путин

RS: Сокращение западной помощи стало переломным моментом для Украины
#помощь
#журналист
#поддержка
#украина
#польша
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Кандидат в спикеры палаты конгресса США Джордан выступил против помощи Киеву
05 октября 2023, 04:31

Фото: iStock/Liukov

Кандидат в спикеры палаты представителей США Джим Джордан выступил против помощи Украине. Об этом сообщает CNN.
Республиканец в настоящее время занимает должность председателя юридического комитета палаты представителей. Накануне он заявил, что хочет предложить на роль спикера нижней палаты конгресса свою кандидатуру.

«Я против этого», — ответил политик на вопрос одного из журналистов о помощи Киеву.

Он подчеркнул, что главная проблема граждан США не завязана на украинском конфликте. Американцев в первую очередь волнует обстановка на приграничных территориях и преступность в населенных пунктах.

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#сша
#план
#украина
#помощь
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Дональд Трамп снова не смог попасть в число богатейших людей Америки
05 октября 2023, 04:16

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Дональд Трамп вот уже второй раз за последние три года не смог попасть в список 400 богатейших жителей Соединённых Штатов по версии журнала Forbes.
Состояние экс-президента по сравнению с 2022 годом сильно сократилось — cразу на 600 млн долларов. Сегодня оно составляет $2,6 млрд. Трампу не хватило около $300 млн, чтобы попасть в топ-400 богатеев США

Forbes уверен, что главная финансовая проблема политика – его социальная сеть Truth Social, которая не стала популярной среди американцев и потеряла 85% от изначальной оценочной стоимости.
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Достижения.рф