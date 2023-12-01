СМИ: ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса на юге Газы эвакуироваться

Фото: РИА Новости/Ахмед Закоут
Армия обороны Израиля призвала жителей Хан-Юниса на юге сектора Газа эвакуироваться в город Рафах на границе с Египтом. Об этом передает Haaretz.
Ранее сообщалось, что количество палестинцев, погибших в результате возобновившихся ударов Израиля по сектору Газа, увеличилось до 15. Минимум девять из них погибли во время бомбардировки лагеря беженцев Магази в центральной части анклава.
Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа.
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Екатерина Коршунова