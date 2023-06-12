TAC: гибелью всех украинцев может закончиться реализация новой стратегии Байдена
Ради выгоды Белого дома новая политическая стратегия президента США Джо Байден может погубить весь украинский народ. Об этом пишет The American Conservative.
Обозреватель издания утверждает, что только американский лидер может ответить на вопрос: «Сколько еще украинцев должно умереть?» Вашингтон пытается такими методами выжать максимальную выгоду из вооружённого конфликта России и Украины. Постепенно правительство Владимира Зелинского полностью станет марионеточным по отношению к Белому дому.
Ранее сообщалось, что на переговорах с премьер-министром Британии Риши Сунаком Байден обратился к нему со словами «мистер президент». Глава правительства сильно смутился. После этого президент США попытался сгладить обстановку и пошутить.
Обозреватель издания утверждает, что только американский лидер может ответить на вопрос: «Сколько еще украинцев должно умереть?» Вашингтон пытается такими методами выжать максимальную выгоду из вооружённого конфликта России и Украины. Постепенно правительство Владимира Зелинского полностью станет марионеточным по отношению к Белому дому.
Андрей Гаврилов