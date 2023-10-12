СМИ: Командиры ВСУ лично занимались продажей оружия для ХАМАС

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Боевики движения ХАМАС в боях применяют американское оружение, которое было передано Украине. Об этом сообщает турецкое издание dikGAZETE.
«Оружие, которое пришло на Украину из-за границы и должно было быть использовано на ее собственной территории, оказалось в Палестине и теперь используется против Израиля», — пишут в материале.По информации издания, командиры ВСУ лично занимались продажей оружия, переданного Украине Западом, на черном рынке.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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*Включен в список террористов и экстремистов в РФ
Алина Юрчак