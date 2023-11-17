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СМИ уличили Пентагон в нехватке денег для Украины

WSJ: у Пентагона заканчиваются деньги на оружие для ВСУ и восполнение запасов
17 ноября 2023, 13:27
Фото: iStock/icholakov

Фото: iStock/icholakov

У Пентагона заканчиваются средства на вооружение для Украины и на восполнениt собственных запасов. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Отмечается, что у американского военного ведомства в настоящий момент есть порядка пяти миллиардов долларов на поставки вооружения Украине. При этом фонд, предназначенный для восполнения своих запасов сократится до всего лишь 1,1 миллиарда долларов. Это означает, что средства Пентагона стремительно сокращаются.

Ранее в этот день сообщалось, что в США приняли закон о финансировании правительства, в который не вошли суммы для оказания помощи Украине и Израилю.

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#сша
#украина
#финансирование
#поставки
#вооружение
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Политолог Дудчак: США хотят видеть Индию, противостоящую РФ и КНР
17 ноября 2023, 14:26

Фото: istockphoto.com/NatanaelGinting

Политолог Александр Дудчак охарактеризовал программу США по повышению доверия населения Индии как одним из проявлений «мягкой силы», направленной на сближение с США и отдаление от России.
«США попытаются убедить Индию, что надо больше дружить с США и меньше общаться с Китаем и Россией. Это попытка в свою орбиту покрепче втянуть Индию. Американцы хотят в перспективе видеть Индию, противостоящую КНР и РФ. С Россией сейчас у Индии быстро развиваются отношения. В перспективе США бы хотели, чтобы Индия стала проводником американских идей», — отметил в беседе с RT Дудчак.

Ранее отдел общественной дипломатии посольства США в Нью-Дели объявил программу по улучшению понимания политики Штатов устоявшимися лидерами мнений в Индии. Уточнялось, что программа на правлена на повышения доверия населения Индии к США.

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#сша
#индия
#отношения
#рф
#китай
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Европа не сможет заменить Киеву поставки военной техники из США
WSJ: Европа не сможет заменить Украине поддержку из США
17 ноября 2023, 14:20

Фото: iStock/artJazz

Европейские страны не смогут заменить объемы финансирования и поставок оружия США Киеву. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных европейских чиновников.
«Высокопоставленные европейские чиновники заявляли, что помощь США жизненно необходима Украине, а в регионе (Европе – ред.) не смогут заменить американское финансирование и военную технику», - говорится в статье.

При этом уточняется, что Европа продолжит помогать Украине в ближайшие месяцы, даже если США сократят свою поддержку. Европейские чиновники утверждают, что Украина должна продержаться до выборов в Америке, которые состоятся в ноябре 2024 года.

Напомним, 17 ноября в Белом доме заявили, что американский лидер Джозеф Байден подписал закон о финансировании правительства, в который не включили помощь Израилю и Украине.

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#конфликт
#европа
#украина
#финансирование
#джозеф байден
#пентагон
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США намерены повысить уровень доверия к себе в Индии
17 ноября 2023, 13:57

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Отдел общественной дипломатии посольства США в Нью-Дели объявил программу по улучшению понимания политики Штатов устоявшимися лидерами мнений в Индии.
Уточняется, что программа на правлена на повышения доверия населения Индии к США.

«В интересах США и Индии — быть вместе, поэтому эта инициатива направлена на то, чтобы помогать устоявшимся лидерам общественного мнения в Индии лучше понимать государственную политику США, укреплять их мнение о Соединённых Штатах как о надёжном партнёре и поощрять будущее сотрудничество», — приводит RT текст соответствующего документа.

Так, в Индии должно быть проведено 12 мероприятий в течение года, на которых СМИ и лидерам общественного мнения будет рассказано о том, сколько «всего позитивного и хорошего сделали Штаты для Индии». Отмечается, что целевой аудиторией будут журналисты разных уровней из всех регионов страны.

Тем временем ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов в статье для argumenti.ru заявил, что минувшие переговоры глав КНР и США Си Цзиньпина и Джо Байдена в Сан-Франциско можно воспринять как попытку Китая нивелировать итоги визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США в июне этого года, когда Дели и Вашингтон заявили об открывающейся новой эре в двусторонних отношениях и подтвердили взаимную заинтересованность развивать связи и контакты в различных сферах.

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#сша
#журналисты
#сотрудничество
#индия
#политика
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В Германии сделали шокирующее заявление о поражении Запада на Украине
Политик Мосдорф: Запад потерпел поражение на Украине
17 ноября 2023, 13:45

Фото: iStock/Valerii Gomeniuk

Запад потерпел поражение на Украине, и ситуация становится все сложнее. Такое заявление сделал член немецкой партии «Альтернатива для Германии» Маттиас Мосдорф.
«Вы все здесь с вашим словесным обострением и поставкой всё более тяжелого вооружения не только потерпели сокрушительный крах, но и теперь несете большую часть вины за сегодняшнюю ситуацию, так как прекрасно знали, что происходит», — сказал политик, выступая в бундестаге.

Ранее бывший агент ЦРУ Фил Джиральди заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, единственный, кто хочет продолжать конфликт в его текущей форме. По мнению Джиральди, Зеленский не только по политическим причинам не желает прекращения конфликта, но и по личным. Он также заметил, что у США теперь появилась более временная проблема из-за эскалации палестино-израильского конфликта.


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#конфликт
#бюджет
#закон
#вооружения
#байден
#фрг
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В ФРГ испугались российских пранкеров Вована и Лексуса
Bild: Контрразведка ФРГ предупредила политиков о звонках Вована и Лексуса
17 ноября 2023, 13:27

Фото: iStock/photosvit

Немецкая контрразведка предупредила своих политиков о возможных звонках от российских пранкеров «Вована и Лексуса». Об этом пишет Bild.
По информации издания, немецкая контрразведка разослала инструкцию во все регионы Германии. Спецслужбы предупредили политиков, чтобы те проверяли личность звонящего и обращали внимание на изменённые адреса электронной почты. В случае возникновения каких-либо сомнений, им необходимо прекратить разговор.

Спецслужбы указывают на 37-летнего Владимира Кузнецова и 36-летнего Алексея Столярова, известных уже во всем мире как «Вован и Лексус».

«Разыгрывание фальшивых личностей специально используется для распространения ложной информации и публичного выставления напоказ западных политиков. Это часть стратегии российских спецслужб», — передает издание слова одного из офицеров контрразведки ФРГ.

Ранее русские пранкеры Вован и Лексус позвонили главе Федеральной резервной системы США Джерому Пауэллу от имени Владимира Зеленского и вывели его на откровенный разговор о России.

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#сша
#фрг
#регионы
#розыгрыш
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«Есть план»: Арестович* заявил, что знает, как остановить конфликт на Украине
Арестович* пообещал предоставить «информационную бомбу» о Зеленском
17 ноября 2023, 13:12

Фото: iStock/Silent_GOS

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что предоставит «информационную бомбу» о президенте Украины Владимире Зеленском, его видеообращение опубликовано в Telegram-канале «Пул N3».
«Я получил поддержку от влиятельных генералов ВСУ. Небольшой спойлер: в начале 2024 года я предоставлю информационную бомбу, которая откроет вам глаза на то, кто такой Владимир Александрович на самом деле», - прокомментировал ситуацию Арестович*.

По его словам, действия, которые в последнее время предпринимает Владимир Зеленский, не поддаются здравой логике. Он также заявил, что у него есть план по прекращению конфликта на Украине, однако, его детали он пока что не раскрыл. 

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*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#план
#владимир зеленский
#всу
#арестович
#украина
#сво
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ХАМАС прекратило переговоры по освобождению заложников
17 ноября 2023, 12:51

Фото: istock / e-crow

Посол Израиля сообщил, что ХАМАС прекратило переговоры по освобождению заложников.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и правительство государства решают вопрос возможного развития операции в секторе Газа, писало издание The Jerusalem Post.

Суть дискуссии заключалось в принятии решения о начале вторжения в южную часть Газы. Перед политиками стояло два пути: или начинать вторжение немедленно, или на время отложить его, чтобы дождаться промежуточного соглашения о заложниках.

На принятие финального решения оказывают влияние переговоры израильской стороны с палестинским движением ХАМАС по обмену заложниками.

Ранее сообщалось, что лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался участвовать в переговорах с Израилем после действий армии страны в больнице «Аш-Шифа» в анклаве. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

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#израиль
#хамас
#палестина
#политика
#заложники
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Песков дал совет стремящимся оклеветать российскую армию
Песков: клевета в отношении ВС РФ требует жёстких мер от властей
17 ноября 2023, 12:37

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В настоящее время требуется введение жёстких мер в отношении тех, кто распространяет клевету о российских Вооружённых силах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».
По словам Пескова, во время проведения спецоперации неотъемлемым атрибутом должна стать цензура. Она недопустима в мирное время, но сейчас в ней есть острая необходимость.

Также пресс-секретарь российского президента отметил, что чёткой грани нет. Однако стоит внимательно следить за собой и за своими словами тем, кто не разобрался в сути происходящих событий, но уже стремится оклеветать действия российских военных и властей, посоветовал Песков. 

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#дмитрий песков
#вс рф
#россия
#спецоперация
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Зеленский готовится к отступлению
Bloomberg: Зеленский заявил, что Украина отступит без западной поддержки
17 ноября 2023, 12:05

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вынуждена будет отступить в случае прекращения поддержки странами Запада. Об этом пишет Bloomberg.
«Сейчас я сосредоточен на получении помощи от Запада. Их фокус смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим», - заявил Зеленский.

Он также добавил, что на Украине может готовиться операция по его смещению. По его словам, данная информация получена от украинской разведки, а также – от союзников. По словам украинского лидера, операцию под кодовым названием «Майдан-3», якобы, готовит Россия, с целью сместить его с поста президента.

Напомним, американский лидер Джозеф Байден подписал закон о финансировании правительства, в который не включили помощь Израилю и Украине.

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#россия
#всу
#зеленский
#украина
#сво
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