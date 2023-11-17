СМИ уличили Пентагон в нехватке денег для Украины

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У Пентагона заканчиваются средства на вооружение для Украины и на восполнениt собственных запасов. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее в этот день сообщалось, что в США приняли закон о финансировании правительства, в который не вошли суммы для оказания помощи Украине и Израилю.
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Анастасия Чинкова