СМИ узнали, когда Турция ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО

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Правительство Швеции ожидает, что ратификация заявки королевства в НАТО со стороны Турции произойдет «в течение нескольких недель». Об этом пишет Expressen.
Напомним, Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции все еще не получила финального одобрения Венгрии и Турции.
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