СМИ узнали, когда Турция ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО

Литва хочет запретить экспортировать в Россию гвозди, кнопки, швейные иглы и вязальные спицы. Такие предложения по новому, двенадцатому по счёту пакету санкций Евросоюза входят в планы Вильнюса по «разрушению российских промышленных мощностей». Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на соответствующий документ.