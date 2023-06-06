СМИ: в ЕК боятся возможной победы пророссийских сил в Австрии и Словакии

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Эти должностные лица Еврокомиссии выражают опасения о том, что в случае успеха сторонников России в этих странах, Москва получит «мощный инструмент против Украины», что упростит борьбу России с санкциями и затруднит оказание помощи Киеву.
«Это будет катастрофой», — заявил чиновник Еврокомиссии, слова которого приводит издание.Статья упоминает, что пророссийские политические силы в Австрии и Словакии представлены Австрийской партией свободы и партией Smer соответственно.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в Европе существуют пророссийские политические силы, которые придерживаются пророссийских взглядов.