Радио1
Главная / Новости / Политика/ СМИ: в Конго в ходе протеста против миссии ООН погибли около десяти человек

СМИ: в Конго в ходе протеста против миссии ООН погибли около десяти человек

Politico.cd: в Конго при протесте против миссии ООН погибли около десяти человек
31 августа 2023, 01:27
Фото: iStock/MattiaATH

Фото: iStock/MattiaATH

Около 10 человек погибли, а ещё около 20 пострадали в результате столкновений, произошедших в городе Гома в Демократической Республике Конго (ДР Конго) во время манифестаций, направленных против Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в ДРК (МООНСДРК). Информацию об этом сообщает издание Politico.cd.
Активисты группы «Вазалендо» (вооруженное формирование) проводили массовые демонстрации на улицах Гомы, выражая свой протест против деятельности МООНСДРК. Силы армии и полиции были задействованы для разгона манифестации. По данным издания, на данный момент утверждается о 10 погибших, а также о приблизительно 20 раненых, которые были госпитализированы.

В ответ на ситуацию, армия сообщила о том, что было нейтрализованы примерно 30 вооруженных членов формирования «Вазалендо».


Миссия МООНСДРК является самой крупной миссией Организации Объединенных Наций в мире и включает более 14 тысяч миротворцев.

Читайте также:

Армия Руанды пыталась вторгнуться в Конго

В ЦАР объявили траур в связи со смертью Пригожина

Российские врачи проведут курсы повышения квалификации для своих коллег из Конго
Читайте нас в
Junge Welt: Украина не сможет «долго воевать» по примеру Израиля
31 августа 2023, 06:04

Колумнист Райнхард Лаутербах заявил, что Украина не сможет воевать так же долго, как Израиль, так как в отличие от последнего не обладает военным превосходством над оппонентами. Об этом он написал в своем материале для Junge Welt.
По словам Лаутербаха, президент Зеленский не рассматривает заключение в ближайшем будущем каких-либо мирных соглашений. По мнению автора, Владимир Зеленский нарисовал украинцам по примеру Израиля картину «вечной войны».

Журналист считает, что Соединенные Штаты хотели бы поступить с Украиной по аналогии их линии с Израилем, а именно предоставлять Киеву деньги, оружие и политическую поддержку, но при этом не принимать в НАТО.

Читайте также:

Axios: Байден рассердился на помощников, которые извинялись за его слова о Путине

Myśl Polska: На месте Польши возникнет новое государство Укрополия

Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией

#сша
#президент
#государство
#нато
#владимир зеленский
#байден
Читайте нас в
Axios: Байден рассердился на помощников, которые извинялись за его слова о Путине
31 августа 2023, 05:51

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден рассердился на своих помощников, которые извинялись за его слова о российском лидере Владимире Путине. Об этом пишет автор книги «Последний политик: внутри Белого дома Джо Байдена и борьбы за будущее Америки» Франклин Фойер, сообщает американское издание Axios.
«Он знал, что ошибся, но злился на своих помощников за созданное ими впечатление, что им пришлось за ним убирать. Вместо того чтобы дать ему самому нести ответственность за неудачу, с ним обращались как с ребенком», — цитирует издание слова Фойера.

Джо Байден в марте 2022 года заявил, что такой человек, как Владимир Путин, не может руководить в Российской Федерацией. На это помощники американского лидер дали комментарии, что Байден не хотел ухудшать отношения с Москвой, а всего лишь сымпровизировал.

Читайте также:

Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией

Лидер республиканцев в сенате Макконнелл «завис» во время интервью на 30 секунд

Встреча Зеленского и Байдена в США закончилась скандалом

#сша
#владимир путин
#отношения
#лидер
#байден
#джо байден
#россия
Читайте нас в
Посол США в Японии выразил пылкое желание отведать морепродукты из Фукусимы
Посол США в Японии заявил, что очень ждет шанса отведать морепродукты в Фукусиме
31 августа 2023, 05:00

Фото: iStock/rarrarorro

Американский посол в Японии Рам Эмануэль выразил свое предвкушение от предстоящего визита в префектуру Фукусима, который запланирован на четверг. Он подчеркнул, что с нетерпением ожидает возможности попробовать местные морепродукты и приобрести известные фукусимские персики.
«Мой визит в регион Фукусима на этой неделе имеет как дипломатическое значение, так и личную цель — более глубоко понять способность этого района к восстановлению... Я надеюсь увидеть собственными глазами прогресс, достигнутый в Фукусиме, и прослушать истории местных жителей о мерах, предпринятых для обеспечения их безопасности и благополучия», — написал дипломат в своей статье для японской газеты «Никкэй».
Эмануэль также подчеркнул, что он абсолютно уверен, что морепродукты, которые он попробую, и рассказы, которые услышит, будут «проявлением преданности, настойчивости и достоинства, которые японцы продемонстрировали на своем пути».

Читайте также:

Япония планирует провести переговоры с Китаем по делу о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1»

В Японии сообщили о неспособности армии дать отпор Китаю

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао выразил США озабоченность санкциями
#сша
#япония
#аэс
#регион
#дипломат
#переговоры
Читайте нас в
Myśl Polska: На месте Польши возникнет новое государство Укрополия
31 августа 2023, 03:47

Фото: iStock/alexis84

Обозреватель Конрад Ренкас заявил, что на месте Польши может возникнуть новое государство Укрополия, а управлять там будут с использованием репрессивных методов Киева. Об этом пишет Myśl Polska.
В публикации говорится, что Запад использует в отношении киевских властей термин «иллиберализм», то есть смесь партийной олигархии с элементами полицейского государства и цензуры.

«Польша становится двунациональной страной, что признают даже главные СМИ. Не исключено, что в итоге она превратится в Укрополию. А этим новообразованием придётся управлять методами, успешно опробованными режимом Зеленского, то есть с помощью террора, запрета на деятельность реальной оппозиции, арестов, ограничения гражданских и трудовых прав», — добавил Ренкас.

Читайте также:

Министр обороны Украины Резников потребовал у Польши компенсацию за невыполненные военные заказы

Financial Times: В Польше недовольны Байденом из-за украинского зерна

«Укрэнерго» вновь запросило аварийную помощь из энергосистем Польши и Румынии

#польша
#запад
#украина
Читайте нас в
КНДР сымитировала удары ядерным оружием по Южной Корее
ЦТАК: КНДР на учениях сымитировала удары тактическим ЯО по Южной Корее
31 августа 2023, 02:47

Фото: iStock/DedMityay

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела собственные военные учения в ответ на совместные учения США и Южной Кореи. Как сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР, были симулированы удары тактическими ядерными средствами по территории Южной Кореи.
Совместные военные учения США и Южной Кореи, известные как «Ulchi Freedom Shield», проходят с 21 по 31 августа. В рамках этих учений были проведены также авиационные маневры с участием стратегического бомбардировщика B-1B.

ЦТАК отмечает, что начиная с 29 августа, Генштаб Корейской Народной Армии организовал всеармейские командно-штабные учения, противостоящие ситуации. Основные цели учений включали в себя отражение внезапных вооруженных атак, переход к комплексной контратаке и захват всей территории южной части страны.

Кроме того, 30 августа КНДР провела учения, в ходе которых имитировала удары тактическими ядерными средствами по командным пунктам и оперативным аэродромам в Южной Корее. В ходе этих учений были выпущены две тактические баллистические ракеты.

Читайте также:

КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря

Ракета КНДР перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана

КНДР готова использовать ядерное оружие
#сша
#военные
#оружие
#учения
#страны
#переход
#кндр
#ракеты
#ядерное оружие
Читайте нас в
Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией
Такер Карлсон анонсировал войну США с Россией в 2024 году
31 августа 2023, 01:39

Фото: iStock/rarrarorro

Американский журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле выразил мнение, что администрация Джо Байдена планирует начать широкомасштабную конфронтацию с Россией в следующем году, с целью укрепления своей власти в стране.
«Они намерены вступить в войну с Россией. Вот что они стремятся сделать. Мы можем ожидать активных военных действий между Соединенными Штатами и Россией в следующем году. Не факт, что мы победим, но это уже другой вопрос. Я считаю, что это тактика в политической игре — им нужно начать военное столкновение, чтобы укрепить свой властный контроль и завоевать победу», — отметил он.
Согласно точке зрения журналиста, рост политической напряженности внутри Соединенных Штатов заставляет американский элитарный класс рассматривать военный конфликт как способ сохранить свое влияние. Преследование политических оппонентов, таких как бывший президент США Дональд Трамп, уводит членов администрации Джо Байдена на путь, который, по мнению Карлсона, становится невозвратным, так как существует опасность судебных преследований в случае неудачи.

Читайте также:

Пентагон заказал у Raytheon снаряды на 276,5 миллиона долларов

Лидер республиканцев в сенате Макконнелл «завис» во время интервью на 30 секунд

Белый дом: США по-прежнему не поощряют украинские удары по территории России
#сша
#конфликт
#дом
#столкновение
#президент
#дональд трамп
#контроль
#рост
#интервью
#опасность
#пентагон
Читайте нас в
Пентагон заказал у Raytheon снаряды на 276,5 миллиона долларов
Пентагон купил у Raytheon 155-миллиметровые снаряды на 276,5 миллиона долларов
31 августа 2023, 01:33

Фото: iStock/Sinenkiy

Американская компания Raytheon получила заказ от Пентагона на сумму 276,5 миллиона долларов для приобретения 155-миллиметровых снарядов, сообщает официальное военное ведомство.
В соответствии с сообщением, «Raytheon Co. Missile Systems получила дополнительное финансирование в размере 276,5 миллиона долларов для закупки 155-миллиметровых снарядов». Данный контракт должен быть реализован и завершен к концу апреля 2024 года.

Читайте также:

Полковник Макгрегор: Польша и Литва хотят вторгнуться на Украину в обход НАТО

СМИ: Украина получила от США четыре из 14 обещанных систем VAMPIRE

Германия передала Киеву очередной пакет военной помощи

#сша
#украина
#финансирование
#контракт
#польша
#литва
Читайте нас в
Россия заблокировала в ООН резолюцию Франции и ОАЭ о санкциях против Мали
Россия наложила вето в СБ ООН на резолюцию Франции и ОАЭ о санкциях против Мали
31 августа 2023, 00:45

Фото: iStock/Askolds

На заседании Совета Безопасности ООН Россия использовала своё право вето по отношению к проекту резолюции, предложенному Францией и ОАЭ, который направлен на продление санкционного режима в отношении Мали на год, передает РИА Новости. В то время как остальные члены Совета Безопасности ООН проголосовали за принятие резолюции, Китай выбрал воздержаться.
Содержание предложенного документа включало продление санкционных мер, которые были введены в 2017 году, на еще один год — до 31 августа 2024 года, так же, как это делалось ранее. Блокированная резолюция также предлагала пролонгировать полномочия группы экспертов, работающей в рамках санкционного комитета Совета Безопасности ООН, и следящей за соблюдением санкций, а также определяющей, какие личности подлежат включению в список санкций.

Эти санкции включают в себя заморозку финансовых активов и запрет на поездки для лиц, которые, по мнению группы экспертов, препятствуют выполнению мирного соглашения, достигнутого в 2015 году.

Читайте также:

Мятежники в Нигере потребовали вывода французских войск

Мятежники в Габоне назначили Бриса Олигуи Нгему президентом на переходный период

В США охотники 6 часов сражались с огромным аллигатором и установили рекорд
#сша
#рекорд
#санкции
#охотники
#соглашения
#запрет
#поездки
#оон
Читайте нас в
Мятежники в Нигере потребовали вывода французских войск
Sky News Arabia: мятежники Нигера потребовали вывода войск Франции до 3 сентября
30 августа 2023, 23:49

Фото: iStock/SimonLukas

Сформированный в результате военного переворота в Нигере «Национальный совет по защите отечества» объявил о требовании полного вывода французских войск из страны до 3 сентября, сообщает арабский новостной канал Sky News Arabia.
Представители «Национального совета по защите отечества» ранее объявили об отмене всех соглашений с Францией в сфере безопасности и вопросов обороны, как было сообщено среди недели. В рамках этого контекста, женщины организовали масштабный протест возле французской военной базы в Ниамее, назвав его «шумным митингом».

Как подчеркнул корреспондент Sky News Arabia, представитель «Национального совета по защите отечества», установленный 30-дневный срок для Франции на вывод своих войск из Нигера истекает 3 сентября, и французским войскам следует полностью покинуть страну до указанной даты.

Читайте также:

Макрон сообщил о готовности поддержать вторжение ЭКОВАС в Нигер

Габонские военные объявили о роспуске институтов власти

Госдеп США и МИД Нигера опровергли информацию о требовании выслать из страны американского посла
#сша
#военные
#мид
#женщины
#страны
#макрон
Читайте нас в
Достижения.рф