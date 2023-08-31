СМИ: в Конго в ходе протеста против миссии ООН погибли около десяти человек

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Около 10 человек погибли, а ещё около 20 пострадали в результате столкновений, произошедших в городе Гома в Демократической Республике Конго (ДР Конго) во время манифестаций, направленных против Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в ДРК (МООНСДРК). Информацию об этом сообщает издание Politico.cd.
Активисты группы «Вазалендо» (вооруженное формирование) проводили массовые демонстрации на улицах Гомы, выражая свой протест против деятельности МООНСДРК. Силы армии и полиции были задействованы для разгона манифестации. По данным издания, на данный момент утверждается о 10 погибших, а также о приблизительно 20 раненых, которые были госпитализированы.
В ответ на ситуацию, армия сообщила о том, что было нейтрализованы примерно 30 вооруженных членов формирования «Вазалендо».
Миссия МООНСДРК является самой крупной миссией Организации Объединенных Наций в мире и включает более 14 тысяч миротворцев.
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В ответ на ситуацию, армия сообщила о том, что было нейтрализованы примерно 30 вооруженных членов формирования «Вазалендо».
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Артем Кузьмин