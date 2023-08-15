СМИ: в Луцке и Львове прогремели взрывы

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На западе Украины в городах Львов и Луцк произошли взрывы, сообщает ТСН.
«15 августа 2023 года в ночное время в Луцке зарегистрировано два взрыва», — уточнил телеканал.Два инцидента в Луцке произошли с коротким промежутком времени между ними. О происшествиях в Львове информировал мэр Андрей Садовой на своей странице в Telegram.
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