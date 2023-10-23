СМИ: в Париже обвинили Россию в «психозе» из-за нашествия клопов

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Французская разведка обвинила российские СМИ в том, что они повлияли на «психоз» жителей из-за распространения постельных клопов, передает телерадиокомпания BFM TV.
По информации журналистов, разведка серьёзно рассматривает роль России в распространении информации о клещах. Власти даже организовали межведомственное совещание на фоне роста числа публикаций о появлении вредителей в общественном транспорте, кинотеатрах и отелях.
По данным BFM TV, многие материалы не соответствуют действительности. Например, указывалось, на то, что из-за санкций против России и запрета на импорт во Франции не оказалось необходимых химикатов, чтобы потравить насекомых.
В других публикациях утверждалось, что приток огромного числа переселенцев с Украины способствовал прибытию насекомых в Европу. При этом все отсылки российские СМИ делали на несуществующие французские публикации.
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По данным BFM TV, многие материалы не соответствуют действительности. Например, указывалось, на то, что из-за санкций против России и запрета на импорт во Франции не оказалось необходимых химикатов, чтобы потравить насекомых.
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Дана Игумнова