СМИ: в партии Нетаньяху считают, что он не удержится у власти

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В партии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» считают, что он борется за свое политическое выживание и не удержится у власти на фоне обострения палестино-израильского противостояния. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова