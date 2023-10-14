СМИ: в США начали критиковать людей, осудивших агрессию Израиля

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Американские политики, компании и образовательные учреждения оказались под огнем критики за осуждение насилия со стороны израильской армии в отношении Палестины. Об этом сообщает Washington Post.
Сообщается, что многие американские личности и компании пошли по «безопасному пути» в вопросе конфликта между Израилем и Палестиной и осудили насильственные действия всех участников противостояния. Однако тех, кто выступил с подобной позицией, ожидала волна критики за нейтралитет.
Отмечается, что поддержавшие Палестину люди также оказались осужденными американским обществом.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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«В Стэнфордском университете факультет протестовал после того, как университетские лидеры написали студентам о «разрушительном кризисе в Израиле и Палестине» без указания ХАМАС в качестве агрессора», — говорится в материале.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Екатерина Коршунова