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СМИ: в США начали критиковать людей, осудивших агрессию Израиля

WP: в США начали критиковать людей, осудивших насилие со стороны Израиля
14 октября 2023, 21:53
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Американские политики, компании и образовательные учреждения оказались под огнем критики за осуждение насилия со стороны израильской армии в отношении Палестины. Об этом сообщает Washington Post.
Сообщается, что многие американские личности и компании пошли по «безопасному пути» в вопросе конфликта между Израилем и Палестиной и осудили насильственные действия всех участников противостояния. Однако тех, кто выступил с подобной позицией, ожидала волна критики за нейтралитет.

«В Стэнфордском университете факультет протестовал после того, как университетские лидеры написали студентам о «разрушительном кризисе в Израиле и Палестине» без указания ХАМАС в качестве агрессора», — говорится в материале.


Отмечается, что поддержавшие Палестину люди также оказались осужденными американским обществом.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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Нетаньяху созвал срочное совещание с военным руководством
Нетаньяху созвал срочное совещание по безопасности с военным руководством
14 октября 2023, 21:12

Фото: сайт Кремля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проводит встречу в Тель-Авиве с высокопоставленными представителями силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба премьера Израиля.
Сообщается, что на встрече присутствуют министр обороны Йоавом Галлантом, министр по стратегическим вопросам Роном Дермером, а также начальник генштаба армии Герци Халеви и директор разведки «Моссад» Давид Барнеа. 

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала расширение операции в секторе Газа и начало масштабных наземных действий. Батальоны и солдаты армии Израиля развернуты по всей территории страны.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#солдаты
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Кадыров высказался о конфликте в Израиле
Кадыров заявил, что Запад лишает палестинцев спокойной жизни
14 октября 2023, 20:57

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что страны Запада лишают палестинцев спокойной жизни. Об этом Кадыров написал в телеграм-канале.
По словам Кадырова, для западных стран захват Израилем палестинских земель и уничтожение населения — оправданная мера. Он добавил, что мусульманину необходимо быть ответственным перед светским государством, в котором он проживает, если глава государства относится к его религии с уважением.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала расширение операции в секторе Газа и начало масштабных наземных действий. Батальоны и солдаты армии Израиля развернуты по всей территории страны.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#израиль
#армия
#страны
#операции
#солдаты
#путин
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Израиль анонсировал наступление в секторе Газа «с воздуха, моря и земли»
Армия Израиля анонсировала наступление в секторе Газа с воздуха, моря и земли
14 октября 2023, 20:22

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала расширение операции в секторе Газа и начало масштабных наземных действий. Об этом сообщает Haaretz.
Сообщается, что батальоны и солдаты армии Израиля развернуты по всей территории страны.  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ответные израильские действия в ответ на атаки палестинского движения ХАМАС только начинаются.

Ранее сообщалось, что более 700 детей погибли в секторе Газа в результате израильских ударов. Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер уточняет, что дети получили ужасные ожоги, минометные ранения, а некоторые лишились конечностей. Больницы Газы не располагают ресурсами, чтобы оказывать необходимую помощь.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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Эксперт Карнеев: Запад начал «торговлю страхом»
Эксперт Карнеев: Русским пытаются подселить в головы новый фейк
14 октября 2023, 20:11

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Профессор и руководитель Школы востоковедения Андрей Карнеев заявил, что россиянам пытаются подселить в головы новый фейк и настроить их против Китая. Об этом сообщает Царьград.
По словам Карнеева, в публикациях иностранных СМИ все чаще встречается термин «китаизация Росси».

«Я вот недавно был во Владивостоке на ВЭФ и не заметил никакой китаизации. Я думал, что уж там-то на каждом шагу будут встречаться надписи на китайском языке, будут попадаться и сами китайцы, но ничего подобного. А в целом про Россию так думать тем более не приходится», — приводит слова эксперта Царьград.

Карнеев добавил, что западные страны специально искажают ситуацию, пытаясь подселить в головы людей свежий фейк.

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В секторе Газа погибли более 700 детей
14 октября 2023, 19:40

Фото: istockphoto/azerberber

Более 700 детей погибли в секторе Газа в результате израильских ударов.
Данные приводит Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ):
 
«Согласно последним сообщениям местных органов здравоохранения и СМИ, по меньшей мере 2215 палестинцев были убиты, в том числе более 700 детей», - заявила пресс-секретарь ЮНИСЕФ Сара Аль-Хаттаб в эфире CNN.
Представитель организации Джеймс Элдер уточняет, что дети получили ужасные ожоги, минометные ранения, а некоторые лишились конечностей. Больницы Газы не располагают ресурсами, чтобы оказывать необходимую помощь.
 
Армия обороны Израиля в субботу вновь осуществила широкомасштабные атаки по сектору Газа.

Призывы к населению сектора Газа о перемещении в другую его часть невозможно осуществить без гуманитарной катастрофы.
Речь идёт о перемещении миллиона человек, которым некуда идти. Об этом сообщил представитель отделения ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке Салим Овейс.

«Речь идёт о примерно одном миллионе человек на севере Газы, которым некуда идти, для них нет безопасных мест. ООН во всех своих подразделениях призвала отказаться от этого решения и разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа для распределения между детьми, семьями, гражданским населением», - сказал Салим Овейс.
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#палестина
#израиль
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Армия обороны Израиля заявила о широкомасштабных атаках по сектору Газа
Армия обороны Израиля заявила о широкомасштабных атаках по ХАМАС в секторе Газа
14 октября 2023, 18:57

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении широкомасштабных ударов по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ, израильская армия обороны, открыла 2 маршрута для эвакуации жителей города Газа, которые находятся в южном секторе. Представитель ведомства Авичай Адраи заявил, что мирные жители смогут пройти этими маршрутами «без какого-либо вреда» в течение 6 часов, с 10:00 до 16:00 местного времени.

Однако ни один из иностранных граждан пока не получил разрешение покинуть Газу через КПП «Рафах» на границе с Египтом.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#израиль
#армия
#жители
#операции
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На КПП на границе с Египтом не пропускают иностранцев из сектора Газа
14 октября 2023, 18:39

Фото: iStock/e-crow

Ни один из иностранных граждан пока не получил разрешение покинуть Газу через КПП «Рафах» на границе с Египтом.
Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на дипломатов. Со слов одного из дипломатов, люди вблизи КПП перемещаются «туда и обратно».
 
Ранее телеканал Al-Qahera News сообщал, что египетские власти отказались пропускать граждан США через КПП «Рафах». Египетские власти отвергли идею.

Ранее бывший заместитель генсека ООН Марк Маллок-Браун предостерегает Израиль от ударов по мирным жителям.

Бывший первый заместитель генсекретаря ООН Марк Маллок-Браун заявил, что, подвергая риску мирных жителей Газы, Израиль может ставить под угрозу своё будущее.

«Удары по сектору Газа и потенциальная наземная операция могут привести к большим потерям среди гражданского населения, что сыграет на руку радикалам из движению ХАМАС», - предостерегает Маллок-Браун.
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#египет
#израиль
#сектор газа
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Истёк срок ультиматума об эвакуации мирных граждан с севера сектора Газа
14 октября 2023, 17:31

Фото: istock/Tomas Ragina

Около миллиона человек получили сутки на то, чтобы собрать вещи и перебраться в южные районы.
РЕН ТВ пишет, что многие не успели взять с собой хоть что-то из имущества. При этом Израиль не гарантировал безопасность гуманитарных колонн. Одна из них оказалась под ударом авиации, погибли более 70 мирных граждан.
 
Ночью под ударом оказались бригады скорой, пытавшиеся эвакуировать раненых из лагеря беженцев Джабалия. По данным палестинского Минздрава, за сутки от обстрелов скончались более 300 мирных жителей, половина из которых дети.
 
Число жертв израильских атак среди палестинцев превысило 2 тысячи 200 человек, каждый третий убитый – ребёнок. 10 тысяч палестинцев оказались ранены. 

Призывы к населению сектора Газа о перемещении в другую его часть невозможно осуществить без гуманитарной катастрофы.
Речь идёт о перемещении миллиона человек, которым некуда идти. Об этом сообщил представитель отделения ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке Салим Овейс.

«Речь идёт о примерно одном миллионе человек на севере Газы, которым некуда идти, для них нет безопасных мест. ООН во всех своих подразделениях призвала отказаться от этого решения и разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа для распределения между детьми, семьями, гражданским населением», - сказал Салим Овейс.
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СМИ: Израиль и Египет согласились пропустить граждан США через КПП «Рафах»
#израиль
#палестина
#сектор газа
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США анонсируют новые санкции против Китая, пишут СМИ
Axios: США планируют объявить об ограничениях экспорта процессоров в Китай
14 октября 2023, 17:24

Фото: iStock/ffikretow

Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о новых ограничениях в сфере экспорта микропроцессоров в Китай. Об этом сообщает портал Axios.
Сообщается, что новые санкции будут объявлены уже в начале следующей недели, что является шагом Белого дома по ограничению военного потенциала Китая в области ИИ. Цель новых рестрикций также заключается в устранении лазеек в тех механизмах экспортного контроля, которые были объявлены в 2022 году.

Ранее читатели китайского портала «Гуаньча» высмеяли доклад межпартийной комиссии конгресса США, авторы которого заявили о большой вероятности ядерного конфликта с Россией и Китаем. Один из пользователей написал, что американцы высокомерны и невежественны по отношению к другим людям. Другой пользователь портала отметил, что Вашингтон теряет свою силу, по этой причине ему необходимо дестабилизировать ситуацию в других государствах.

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