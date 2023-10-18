СМИ: в США считают, что удар по больнице в Газе могли нанести не с воздуха

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski
В США считают, что удар по больнице в секторе Газа мог быть нанесен не с воздуха. Об этом сообщает телеканал CNN.
Напомним, британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что разведывательные службы Великобритании проводят независимое выяснение обстоятельств удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. По словам Сунака, Британия находится в сотруднчистве по этому вопросу с союзниками.
Читайте также:
Британия проводит расследование обстоятельств удара по больнице в Газе
Байден объявил о гуманитарной помощи для Газы и Западного берега Иордана
Прямого попадания в больницу в Газе не было, заявила армия Израиля
Екатерина Коршунова