СМИ: Варшава просит Лондон предоставить поддержку в области ПВО

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Этот запрос последовал после того, как в Польше были обнаружены обломки «неопознанного воздушного военного объекта» рядом с населенным пунктом Замость, расположенным около 15 километров от Быдгоща. Событие произошло 16 декабря предыдущего года, но об этом стало известно только 27 апреля.
Великобритания в настоящее время рассматривает этот запрос. Однако сообщение не содержит доказательств того, что летательные аппараты принадлежат России.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава будет обучать пилотов Вооруженных сил Украины управлению истребителями F-16.