СМИ: Во вторник США объявят о выделении нового пакета военной помощи Киеву

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu
США готовятся объявить об очередном пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов
Британское издание Reuters побеседовало в американскими чиновниками и выяснило, что во вторник США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов.
По информации СМИ, в пакет будут включены 30 боевых машин Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, боеприпасы для HIMARS, противотанковые средства и боеприпасы для зенитных комплексов Patriot и Stinger.
Напомним, обозреватель издания American Conservative Дуг Бэндоу пообщался с европейскими чиновниками и сделал вывод, что никто в ЕС не готов сражаться за Украину в случае реальной войны с Россией. По словам журналиста, на вопрос – «Станут ли они сражаться на стороне Киева в случае реальной войны с Москвой?» - никто не ответил «да».
Ранее «Радио 1» сообщало, что американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что российские силы пойдут в масштабное наступление после окончательного провала контрнаступления ВСУ.
По информации СМИ, в пакет будут включены 30 боевых машин Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, боеприпасы для HIMARS, противотанковые средства и боеприпасы для зенитных комплексов Patriot и Stinger.
Ранее «Радио 1» сообщало, что американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что российские силы пойдут в масштабное наступление после окончательного провала контрнаступления ВСУ.
Евгения Парфентьева